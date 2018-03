El candidato al Senado de la República de la coalición Todos por México, Alejandro González Murillo, se mostró en contra de que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) pudiera politizarse, luego de que Damián Sosa Castelán anunciara su salida del Partido Movimiento Ciudadano para sumarse a los trabajos de los aspirantes a cargos de elección popular de Morena.

“Ojaló y no, sin duda puede pasar, pero espero que no, este tipo de temas deben mantenerse totalmente ajenos a la máxima casa de estudios, no pueden politizarla, no pueden involucrarla, deben permanecer totalmente ajenos a esto”, comentó.

Comentó que aquellos que cambian de un lugar a otro pueden perjudicar a los objetivos que representa la educación en la máxima casa de estudios.

González Murillo pidió a docentes y alumnos de la UAEH mantenerse al margen de las decisiones partidistas tomadas por representantes políticos y de la representación del Patronato Universitario, Damián y Gerardo Sosa Castelán, respectivamente.

“Los exhorto y les pido a que se mantengan totalmente ajenos, que respeten la casa de estudios, que respeten la educación, que respeten lo que representan porque esto no tiene absolutamente nada que ver con ellos”, destacó.

El candidato al Senado de la Republica de México calificó la salida de Damián Sosa Castelán de Movimiento Ciudadano como de conveniencia para él y el grupo que representa.

“Son decisiones propias de intereses de grupo, ojalá los docentes y alumnos no se dejen llevar por este tipo de decisiones y sigan protegiendo a esa institución tan sólida que es la UAEH”, concluyó.