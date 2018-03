Asegura apoyar a candidato

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A dos días de que se decida quién será el candidato a la alcaldía de Irapuato en el proceso electoral del 2018, por el Partido Acción Nacional, Ricardo Ortiz Gutiérrez señaló que de no ser él el elegido por el Comité Estatal de Acción Nacional, brindará todo su apoyo al candidato, en este caso Gabriel Villegas y que de obtener un resultado contrario, espera el mismo trato de su parte.“Si él es electo tendrá todo el apoyo de mi parte, como yo siempre he dicho soy institucional, espero también que si me toca a mi reciba ese mismo trato”, señaló.En el Caso del Partido, Ortiz opinó que aunque las encuestas continúan favoreciendo al PAN sería un error confiarse y dejar de trabajar y buscar el voto, por tal motivo concuerda con el mensaje del candidato a Gobernador Diego Sinuhé, quien pidió trabajar con humildad.“No podemos confiarnos por el hecho de que la encuesta nos pone ahí, salgamos a las calles a trabajar, a buscar el voto, segundo, que tengamos que cumplirle a la ciudadanía lo que hayamos ofrecido y tercero, que hagamos un buen diagnóstico de quienes pudieran contender para alcaldías para saber donde trabajar con el ciudadano”, explicó.“Se está anticipando para que no se caiga en eso, de nuestra parte no, por eso acá ando todos los días, sin embargo, cada quien tomara el llamado de acuerdo a como haya trabajado”, dijo.Luego del asesinato de un joven en centro nocturno donde calndestinamente se realizaban peleas de gallos, Ortiz Gutiérrez pidió a la ciudadanía que consideren el riesgo que representa asistir a lugares ilegales.“Dentro de lo general hay este tipo de lugares que empezaba a escuchar de hace tiempo que no tienen ningún tipo de permiso, pero independientemente de que tengan permiso o no yo le pediría a la gente es que tenga mucho cuidado en meterse en lugares que llevan riesgo”, señaló.Para finalizar, explicó que en estos lugares fiscalización realiza visitas permanentes, sin embargo los responsables continúan burlando la ley.“Hay una revisión constante por parte de fiscalización para que estos lugares no abran, sin embargo se mueven en tras patios y este tipo de cosas, habrá que estar al pendiente”, finalizó.