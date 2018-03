Atienden rotación de personal

“Al haber una mayor cantidad de oferta de trabajo, se empiezan a incrementar también poco a poco los sueldos, los empleados siempre preferirán un pequeño aumento de sueldo”, dijo.



“Los comercios o empresas que pagan muy poco, son los que más rotación tienen, porque también están contratando a la gente que por necesidad entran a un trabajo, y que cuando les dan una posibilidad de aumento en otro lugar se terminan yendo”, refirió.



“Irapuato en la parte económica sigue creciendo, exhortar a las instituciones a que sean un poco más creativos en la oferta que dan académica, para que la gente que salga de sus instituciones tenga un abanico más amplio, y que la parte de la oferta tradicional no se sobre sature”, finalizó.



“La gente no quiere trabajar en restaurantes, aparte competir con las maquilas, hay muchas prestaciones, de cierta manera competir es muy difícil”, dijo.



“No les llama la atención trabajar, creen que son muchos días, muchas horas y que ganan muy poco, prefieren irse a los bares”, dijo.



“Lo que tienen que hacer principalmente las empresas es saber si lo que están ellos otorgando como sueldos y prestaciones realmente es equiparable a lo que está pagando el mercado, mucho del tema de rotación no depende de Gobierno del Estado”, dijo.



“En el mismo estudio sale como está el ambiente de trabajo, que es el tema número uno que buscan las personas, si realmente donde están o en la empresa que trabajan están a gusto, de ahí se derivan una serie de factores como el sueldo, prestaciones, vacaciones, etcétera”, refirió.



“Hemos notado que lo que busca el trabajador son condiciones dignas y un ambiente de trabajo adecuado, eso nos ha llevado a competir con grandes empresas, el hecho de que el trabajador se sienta integrado, en un ambiente digno y aceptable, nos da una ventaja competitiva en el estado para retener ese talento, que cuesta mucho trabajo capacitar.



“En la cámara estamos en la cultura laboral y estamos buscando que el salario mínimo se ajuste a un estándar internacional”, refirió el Presidente de la Coparmex.



“Yo creo que debe de haber cierta visión de la gente de que esto no será para siempre, se está viviendo una situación histórica para México y la región donde se esta viendo el grado de inversiones, pero con ello viene todos los servicios.



“Si estamos batallando con la retención del personal, y más que nada se está viendo la necesidad a veces de buscar gente a otros municipios o estados, en el caso del ramo restaurantero, tenemos personal de Chiapas, Guadalajara”.

La rotación de personal se ha dado en empresas de todos los giros del corredor industrial, por lo que los distintos sectores han buscado estrategias para mitigar el impacto.Las cámaras, asociaciones y organismos gubernamentales, no cuentan con un indicador formal de rotación de personal en Guanajuato.En Irapuato, uno de los sectores con alta rotación de personal es el comercial, pues no siempre pueden competir con sueldos y beneficios que otorgan a los trabajadores las grandes empresas que han llegado a instalarse en los últimos años.Andrés Salas Zurita, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Irapuato, señaló que si bien es benéfico que Irapuato haya recibido grandes inversiones en el sector industrial, que traen consigo mejores posibilidades económicas para los trabajadores, se ha generado un fenómeno lateral de rotación en los comercios.Destacó que para contrarrestar el impacto, las pequeñas, medianas y micro empresas locales, deben generar estrategias de lealtad con su personal, a fin de que se “pongan la camiseta” y se sientan parte de la empresa.Asimismo señaló, que como cámara empresarial ofrecen cursos de capacitación basados en el Modelo Canvas para empresas, que se enfoca en que el empresario haga un diseño de su negocio incluyendo al empleado, y que se sientan que son parte de ese negocio.Apostar por la capacitación del personal y generar mejores condiciones en el ámbito laboral, es una de las estrategias que tiene la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Irapuato, pues este sector también padece por la rotación de personal.Juan Mora, presidente entrante de la cámara, indicó que en el afán de disminuir la rotación de personal, durante su gestión tratará de que se generen más empleos en los restaurantes, a través de ferias especiales para el sector turístico de la localidad.Destacó que en este sector, la mayoría de los empleados de más de 40 años son muy pocos y son los que se mantienen en su trabajo, contrario a los jóvenes, que cuando se abre un nuevo restaurante y ofrece un poco más de sueldo, terminan yéndose.A través de un estudio de salarios, rotación y ausentismo, la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable en coordinación con las empresas del sector industrial, buscan atacar y disminuir la rotación de personal.Alberto García Martínez, Subsecretario De Empleo y Formación Laboral de la Secretaría, indicó que la rotación de personal es muy variable, pues depende de cada parque industrial y de cada empresa, pues hay empresas que tienen una rotación del 1% anual, mismas que ofrecen una serie de beneficios internos que hacen que las personas no busquen una alternativa.Indicó que este estudio es ayuda a las empresas a concentrar información, que pueden utilizar para la toma de decisiones internas.Refirió que como instancia gubernamental, buscan acercar a las personas, capacitarlas y darles a conocer los programas con los que cuentas para que la persona pueda tener un trabajo, y de esta manera se genere la retención del personal.Dijo que trabajan fuertemente en las competencias blandas, que es todo lo que tiene que ver con la persona, que conozca de ley federal del trabajo, que conozca de ley del Seguro Social, capacitación financiera, y que sepan como utilizar los recursos que tienen e inclusive como manejar un recibo de nómina.El Subsecretario dijo que son las empresas que recién llegan al estado las que más rotación de personal tienen, sobre todo durante los 2 primeros años de trabajo, y son las que buscan en mayor medida afianzar la retención.El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Celaya, Juan Yúdico Herrasti, dijo que Guanajuato es de los cinco estados que menor desempleo tienen en el País, esto ayuda a que mejore poco a poco el nivel de vida de las personas; pero al mismo tiempo a las empresas los pone en alerta para dar mejores salarios, capacitaciones para retener el talento que necesitan en sus empresas.La oportunidad de crecimiento que pueda tener en la empresa, ayuda a la retención de ese talentoPara evitar la rotación de personal en cualquier tipo de empresa, en la bolsa de empleo municipal de Celaya, llevan a cabo pláticas tanto con empresas y trabajadores para evitarlo.José Jesús López Hernández, encargado de la bolsa de empleo municipal, comentó que de acuerdo a comentarios de las empresas, sí se ha presentado la rotación de personal, por lo que como desarrollo económico, realizan foro de desarrollo humano, donde se pretende que los participantes orientarlos en que conozcan sus talentos, su interés laboral, así como estrategias que los lleven a una mejor selección de la vacante y evitar la inestabilidad de ellos.Asimismo, a las empresas se les da tips para evitar la rotación de personal.Ernesto Usabiaga Díaz Barriga, presidente de Canirac delegación Celaya, reconoció que existe demasiada rotación de empleo, por lo que los propios empresarios están batallando para retener a la gente, es un tema delicado ya que dijo, los empresarios dedican tiempo, dinero y esfuerzo en capacitar a la gente y la gente está brincando de puesto en puesto.