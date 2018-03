Externa IP al PRI su preocupación

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Previo al festejo del 75 aniversario de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), en Irapuato, prisitas se reunieron en privado en un restaurante con algunos empresarios, quienes coincidieron en que su principal preocupación es la violencia en el estado de Guanajuato.El secretario General de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Arturo Zamora Jiménez, explicó que la reunión que tuvieron fue con motivo del 75 aniversario de la CNOP.“Internamente lo que nosotros dialogamos con un grupo de empresarios de Irapuato, son los temas que le preocupan a la sociedad, sobretodo el tema de la creciente violencia en el Estado, el gran problema de la delincuencia organizada, secuestros, homicidios, robos, es una de las principales preocupaciones que ellos como parte de la sociedad nos transmiten y también nos plantean cómo se debe de resolver”, refirió.También refirió que platicaron de lo qué puede venir en el futuro en términos de la competencia electoral en todo el país.Zamora Jiménez señaló que cuentan con organizaciones muy solidadas, como la CNOP en todo el Territorio Nacional.“El partido es Nacional como sabes estamos en las 32 entidades, tenemos ya una estrategia por lo menos nosotros, CNOP, que venimos desarrollando desde hace un año para hacer altamente competitivos con todos nuestros candidatos el día de la jornada electoral”, dijo.Sobre cómo se encuentra al interior del partido, confesó: “Entiendo que hemos tenido que tomar decisiones, algunas de esas decisiones a algunos no les gusta, pero entiendo que son los que están pensando en ellos solamente y no en la sociedad, son quienes no tienen principios sólidos, o por lo menos principios firmes, que han decidido de la noche a la mañana cambiar su manera de pensar y su ideología”.Zamora Jiménez compartió que el mensaje para conmemorar el aniversario de la CNOP es claro.“Vamos a tener una visión de lo que necesita Guanajuato, el perfil de gobernante que se requiere, las cosas deben cambiar, es una demanda que se hace y desde la CNOP hoy vamos a dar el mensaje de que respaldamos la eliminación del fuero en todos los cargos públicos, porque eso será el primer elemento que nosotros tenemos que fijar como una determinación de nuestro partido para eliminar la corrupción en los ámbitos de gobierno”.Finalmente, argumentó que lo que ha mantenido estos 75 años a la CNOP como la organización ciudadana dentro del partido, es porque aquí se aglutinan taxistas, comerciantes, técnicos, profesionistas e incluso gente del campo.