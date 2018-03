Sin acatar indicaciones

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A casi un año del incendió que se presentó el pasado mes de abril en las instalaciones de uno de los mercados más importantes de la ciudad, el Mercado Hidalgo, Daniel León, titular de Mercados informó que algunos locales aún no acatan las indicaciones de prevención.El funcionario municipal explicó que aunque si ha aumentado la conciencia entre los comerciantes, es precisamente en el Mercado Hidalgo donde se han detectado más locales con acumulamiento de artículos.Por lo anterior, refirió que la Dirección de Mercados, en Coordinación con Protección Civil, ha implementado con frecuencia en los diferentes mercados del municipio algunas revisiones para retirar de los techos de locales ubicados en los mercados artículos que puedan generar incendios u otros accidentes.“El más notorio en cuánto a cosas almacenadas en la parte de arriba es el Miguel Hidalgo”, señaló Daniel León.Manifestó que a través del diálogo buscan informar a los comerciantes sobre el riesgo que representa tanto para sus locales, mercancía e incluso para su integridad física el no apegarse a la cultura de la prevención con acumulamiento de artículos como cartones, frituras viejas, chatarra, periódico, entre otros.Daniel León recalcó que, además, buscan vigilar primordialmente que altares religiosos no cuenten con velas encendidas y tanques de gas en mal estado para prevenir que se susciten incendios.Informó que el Mercado Vicente Guerrero es uno de los más participativos en materia de prevención.“Revisamos el Mercado Vicente Guerrero y aprovechamos para hacer una alineación, es decir que no haya obstáculos en los pasillos, ni agua tirada que represente peligro aquí puedo decir que se terminó al 100% el problema de tener mercancía almacenada, es uno de los mercado más participativos, dijo.Resaltó que hay sanciones para quienes no cumplan con los requisitos de prevención de accidentes y que aunque siempre tratan de solucionar los problemas mediante el diálogo se puede llegar a retener el materia considerado de riesgo e incluso a realizarse alguna multa.