Tomar lo que se tiene

2018-03-27 06:00:00 | REDACCIÓN | ANTONIO CARBAJAL

Al equipo le restan cinco juegos de cara al cierre del Clausura 2018.

Claudio González demostró el talento que tiene. Foto: Especial.



Los jugadores de la actual plantilla del Club León deben agradecer una cosa: que este torneo no hubo contrataciones tan rimbombantes, quizá hubo una, pero al resto, la directiva les ha otorgado la posibilidad de seguir. ¡Aprovéchenlo y punto!

Al equipo le restan cinco juegos de cara al cierre del Clausura 2018 y ya no es tiempo de adaptación de jugadores, a pesar de que hay algunos que ni siquiera se han visto. Es ya mucho el transcurso del campeonato y a los que se les ha dado la oportunidad deben estar conscientes de aprovechar eso, tal como el caso del joven Claudio González. Solo deben seguir por la línea del profesionalismo.

Y es que lo digo por conocimiento de causa; cuando el jugador esté mejor preparado física y mentalmente, se podrán tener mejores resultados. Muchas veces es culpa del jugador no destacar, porque deben de entender que las pachangas y todo lo que conocemos se debe de dejar de lado para poder destacar. ¡No pierdan el piso! Hay veces que incluso a los medios de comunicación no les quieren conceder entrevistas, eso cuando ya son alguien porque cuando son nadie, los buscan, se presentan y les piden espacios.

La verdad no peca, pero incomoda; muchas veces ya conocemos la fama de los jugadores, si es buena, regular o mala. De ahí también viene el punto de las lesiones, ya cuando vemos a jugadores que se lesionan tanto, eso nos hace dudar; hoy en día el Club León sufre de eso, no cuenta con todos sus jugadores, y como lo he dicho en otras ocasiones esto solamente se debe a dos cosas: a una mala preparación o realmente a un mal cuidado médico.

Les recomendaría que se compren un cochecito regular, que los mueva y que mejor inviertan su dinero. Que sean inteligentes y que en cuanto a los medios de comunicación sepan distinguir entre una crítica que se haga de manera fundamentada y un elogio que de verdad se ganen de acuerdo a su rendimiento. Como medios de comunicación, se debe de hablar tal cual como se vean y los futbolistas deben de aguantarse, porque a los medios nos debemos.

A veces como jugadores no se dan las cosas, porque finalmente somos seres humanos, pero siempre hay que ser conscientes del valor que tienen las cosas, que se tiene un trabajo privilegiado y que en el caso del Club León, hay una buena cantidad de jugadores que se han mantenido considerados a pesar de la posibilidad de traer nuevos refuerzos, se les sigue teniendo en mente.

Hay que aprovechar eso y nada más, porque muchas veces la poca preparación nos hace perder el piso, pero siempre habrá cosas que nos ayuden a poner los pies en la tierra.