MUCHO QUE HACER

Todavía con timidez, por las imposiciones de nuestras desatinadas leyes electorales, pero comienzan a surgir las propuestas para dar nuevos enfoques a la lucha contra la inseguridad.Ya el panista Diego Sinhué Rodríguez dijo que una vez cumplido el compromiso electoral, si gana la prioridad será devolver la paz a Guanajuato. Ayer lo repitió, con la vista puesta en León, Sergio Contreras Guerrero.Más concreto, Ricardo Sheffield planteó algo que suena lógico: sistematizar los esfuerzos de rehabilitación en centros de internamiento. Seguro que será el tema fundamental en las campañas.Luego del suceso violento más dramático del que se tenga memoria en Guanajuato, como describió el procurador Carlos Zamarripa la masacre en Purísima del Rincón, el sector empresarial está en silencio.La Concamin Bajío que comanda don Ricardo Alaniz, y el Consejo Coordinador Empresarial de León, con José Arturo Sánchez Castellanos, están obligados ahora, más que nunca antes, a alzar la voz recio.Coparmex León lanzó tuits relacionados al reportaje de #En Punto, con Denise Maerker, en el que su presidente Jorge Ramírez fue entrevistado sobre el clima de violencia. Lo que diga la IP pesa, y mucho más ahora.La exigencia del sector empresarial de Guanajuato para poner fin a la violencia debe sentirse. Más allá de un tuit, algún comunicado de prensa o la declaración de un líder, sería una buena oportunidad para que los organismos cúpula, como CCEL y Concamin, salieran a dar un pronunciamiento conjunto.Don Ricardo Alaniz es un militante panista y tiene un afecto especial por el Gobernador, es cierto. José Arturo Sánchez, del CCEL, o Jorge Ramírez de Coparmex, también mantienen una buena relación con el Gobierno del Estado, y qué bueno, no se trata de “crucificar” a Miguel Márquez y su gabinete de Seguridad.Es un llamado a todos los niveles de Gobierno, al Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para dar resultados. Y desde luego también en lo que toca hacer desde su, que no es poco. Estar muy cercano de los trabajadores, colaborar en la prevención de adicciones, incentivar la denuncia.Desde el principio de la Administración Municipal 2015-2018, que encabeza Héctor López, se viene anunciado el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), que dictará el rumbo para los próximos 20 años en todo lo relacionado: infraestructura para el automóvil, la bicicleta y el peatón, estacionamientos, e incluso la modalidad de un tren ligero que nos comunique al interior de León.El director de Movilidad Municipal, Luis Enrique Moreno, nos comenta que ya lo avaló el Fondo Nacional de Infraestructura, ya está firmado el convenio de apoyo financiero y están en la etapa de revisión de los términos de referencia por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).El PIMUS costará 22 millones de pesos más IVA, la mitad es recurso municipal y la otra la paga Banobras a fondo perdido. Ya que libren los trámites pendientes deben de subir la licitación a Compranet y, luego que asignen el contrato, estiman un plazo de seis meses para que lo concluyan.El candidato de Morena-PT-PES a la gubernatura, Ricardo Sheffield, anunció que trabajará en su campaña con un equipo encabezado por otro ex panista, ex Síndico del Ayuntamiento en su trienio, el Dr. Raúl Márquez Albo, quien tendrá la vinculación con los 46 comités de Morena en el estado.El Consejo de Mejora Regulatoria del Estado de Guanajuato plantea en su Plan de Trabajo 2018-2019 trabajar en tres proyectos claves: Implementación de la Firma Electrónica/SARE Digital 2.0; Inserción de la Manifestación de Impacto Regulatoria ad hoc en los Municipios; y programa Protesta Ciudadana.Así lo informó su presidente ciudadano, Jaime Mijares Basoco, al presentar un informe 2015-2018.