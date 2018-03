“No es que seas grande, es que descubras cuánto puedes crecer, cuando te decides entender que vale la pena aposta por ti mismo”.Con el tiempo el doctor Roch se convirtió en un ‘ayudador profesional hacía el éxito’ que motiva a las personas a descubrir su mejor versión.Esto lo realiza con el apoyo de material didáctico como peluches, marionetas, productos digitales e incluso magia que aprendió Blackpool, Inglaterra.“Cuando tú vas a exponer algo tienes que ser lo más pedagógicamente simple”.“El cerebro aprende cuando tiene placer al aprender, y para que el cerebro sienta placer tiene que ser interesante lo que le platiques”Desde el año 2000 usa una o dos ilusiones de manera pedagógica para que las personas recuerden el concepto de lo que está explicando en sus ponencias.Otra satisfacción se la provocó la magia el año pasado, al obtener el primer lugar en la categoría con mayor dificultad en un concurso de magia en Argentina.En el 2017 participó en el Concurso Latinoamericano de Magia Profesional FLASOMA, con una ilusión en la que levita sola sin necesidad de ningún apoyo.Cuenta que no todo fuera tan bueno de esa experiencia ya que, por ahorrarse el vuelo, no llevó a ninguna de sus asistentes y ocupó una del país que visitó.Con la asistente argentina fue muy difícil trabajar, incluso lo dejó plantado un día antes del concurso. Aun así logró el primer lugar.“Algo muy lindo es que, tiempo después, me habló David Copperfield, en Las Vegas y me invitó para mostrarle la ilusión”.El ilusionista estadounidense Criss Angel también ya se contactó con el leonés ya que gracias es uno de los 5 magos en el mundo que ejecutan ese acto.“Es algo que se lleva en el alma, no es la misma experiencia de decirte algo valioso, lo valioso lo dice la vida”.Otra satisfacción del guanajuatense es ser el primer ilusionista en realizar una levitación de una mujer en una góndola en movimiento por los canales de Venecia.



Se acerca a la gente

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A partir de enero el “ayudador profesional” realizó un convenio con periódico am para ofrecer charlas de alto impacto a la sociedad leonesa.Este lunes toca el turno del tema “Vender sin excusas” con la que motivará a los oyentes a entender que el problema no es la falta de recursos para que las personas compren, sino la falta de buenas tácticas del vendedor para que le compren.“No es que el mercado esté apretado, no es que vienen elecciones, no es que no hay dinero, vivir cuesta; si hay tanta población, esa población está gastando, y si no está gastando en lo tuyo es porque no sabes vender y si no sabes vender, es porque tienes excusas”.“La gente mediocre encuentra excusas, la gente culta hace de las excusas un motivo para vender y tener resultados”.La cita es en el Auditorio del periódico am (Prolongación Calzada de los Héroes 708 Col. La Martinica).