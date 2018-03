a quienes estigmatizaba con sus iniciales y las obligaba a sostener relaciones sexuales, afirmaron las autoridades el lunes en una denuncia penal en la que lo acusan de tráfico sexual.indicaron las autoridades. Tiene programada una audiencia el martes en Fort Worth bajo los cargos presentados por fiscales federales en Brooklyn.en Jalisco, donde la renta de las casas puede costar 10,000 dólares semanales, indicaron los investigadores. Después de que las autoridades lo detuvieron bajo una orden de aprehensión estadounidense, La filial mexicana de Nxivm está encabezada por Carlos Emiliano Salinas Occelli, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Varias mujeres que pertenecen al grupo en México han viajado a la ciudad de Albany, donde fueron marcadas, le dijeron al New York Times dos ex integrantes del grupo.

Carlos Emiliano Salinas Occelli



“Estas acusaciones me inquietan mucho, ya que la no violencia es uno de mis valores más importantes”, afirma en la misiva.



“Durante las ceremonias de marcado se requería que las esclavas estuvieran totalmente desnudas, y el amo le ordenaba a una esclava que filmara mientras la otra sostenía en el piso a la esclava que estaba siendo marcada”, se afirma en la denuncia.



El sitio de internet relacionado al grupo describe a Raniere como un “científico, matemático, filósofo, emprendedor, educador, inventor y escritor” que ha “dedicado su vida a estudiar la psicodinámica de los seres humanos y a desarrollar nuevas herramientas para el empoderamiento, la expresión y la ética de los humanos”.

Según la denuncia penal,Además se esperaba que tuvieran relaciones sexuales con él y realizaran labores domésticas para los amos, y que mantuvieran todo en secreto o de lo contrario serían humilladas en público.El nombre del abogado de Raniere no estaba disponible el lunes.En la denuncia se afirma queLos investigadores dijeron quey llevar un registro de todo lo que comían. Como castigo cuando no obedecían, se les obligaba a asistir a clases en las que eran “forzadas a utilizar ubres falsas de vaca encima de su senos mientras otras personas les daban nombres despectivos”, o se les amenazaba con enjaularlas, según señalan los papeles judiciales.reportó las historias de algunas mujeres que desertaron de la hermandad secreta y de que el gobierno comenzó a entrevistar a posibles testigos. Intentó no dejar rastros valiéndose de una dirección de correo electrónico cifrado y se deshizo de su teléfono, se afirma en los papeles.Salinas también ha negado que la hermandad esté afiliada a Nxivm., cuando el periódico Times Union de Albany publicó una serie de artículos que analizan a la organización y las acusaciones de que era como una secta.