Urge PAN a Meade eliminar el fuero

“Como lo ha propuesto el PAN desde hace años, durante el mes de abril podemos eliminar el fuero al Presidente de la República, secretarios de Estado, titulares de los poderes judicial y legislativo, al igual que los poderes locales donde aún no se ha eliminado”, dijo.

“Pero para eso, el candidato del PRI, José Antonio Meade, debe convencer primero la bancada mayoritaria en San Lázaro, que hasta este momento simplemente no ha querido debatir el tema”.



“En el PAN le decimos fuera al fuero, que desaparezca el fuero constitucional desde el Presidente de la República, el Poder Judicial y el Legislativo. Que si le queremos entrar, le entremos todos y nadie tenga fuero en este País”, aseveró.

La bancada del(PAN) en la Cámara de Diputados urgió al candidato presidencial del PRI, a convencer a sus legisladores para que aprueben la eliminación delel próximo 30 de abril.Marko Cortés, coordinador de los panistas, lanzó la exigencia tras denunciar que los diputados del PRI se han negado, hasta hoy, a debatir el tema. El legislador federal aseguró que esa reforma no debe quedarse sólo como una propuesta demagógica de campaña, sino concretarse en los hechos.El diputado federal celebró que else haya pronunciado abiertamente a favor de la eliminación del fuero, pero advirtió que esa voluntad debe reflejarse con los votos del PRI en la Cámara de Diputados para que, al iniciar el próximo mes, se puedan debatir y aprobar las iniciativas que existen en la materia.Cortés recordó que, en octubre del 2016, la legisladora panista Mayra Angélica Enríquez presentó una iniciativa para eliminar el fuero, que ha sido utilizado por servidores públicos para evadir responsabilidades políticas, administrativas y hasta penales como es el caso del ex tesorero de Javier Duarte, Tarek Abdalá.