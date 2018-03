Un éxito la Copa Nacional de Ciclismo de Montaña

2018-03-26 09:46:55 | KAREN GUERRERO | San Francisco del Rincón

La purisimense Jannet Saldaña subió al pódium al obtener el segundo lugar en Expertos Femenil 20.

Más de 500 participantes de 25 estados. Foto: Karen Guerrero.



Todo un éxito de la 4ta Copa Nacional de Ciclismo de Montaña en el Ecoparque de Cañada de Negros, siendo este evento deportivo uno de los más importantes que alberga Purísima del Rincón desde hace ya siete años consecutivos.

El MTB tuvo un registro de 519 competidores en las distintas categorías, siendo un total de 25 estados los que tuvieron presencia en el Ecoparque, entre ellos, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nuevo León, Oaxaca, Tamaulipas, Sinaloa, Zacatecas, Hidalgo, Puebla, Chihuahua; además del país de España.

Desde muy temprana hora la actividad comenzó para los ciclistas, siendo los más pequeños en aperturar la competencia oficial, ya que desde el pasado sábado se habían realizado algunas pruebas, posterior a la llegada de los infantes se precedió a realizar los Honores a la Bandera, en los cuales estuvo presente el alcalde Juventino López Ayala; José Vallejo, presidente de la Asociación de Ciclismo en Guanajuato; así como el regidor Gerardo Reyes, también se contó con la presencia de Juan Pablo Verdín, director de la Comisión Municipal del Deporte (Comude) Purísima.

Fue el mismo Edil quien dio el banderazo de arranque al los competidores del grupo Expertos, mismo que estuvo conformado por al menos 10 categorías.

Los ciclistas iniciaron la competencia llenos de energía e ímpetu con el fin de colocarse entre los mejores y subir al pódium; el último grupo en salir fue el de Avanzados, compitiendo 12 categorías en rama femenil y varonil.

La competencia no fue para nada sencilla, pues los deportistas tenían que realizar entre tres y cinco vueltas a la pista que contaba con 6 kilómetros y medio de distancia en lo más alto del lugar, recorrido en que los accidentes no se hicieron esperar, aunque nada de gravedad, ya que los servicios de las unidades de auxilio y socorro estuvieron al pendiente.

Las primeras categorías en ser premiadas fueron las infantiles, en donde los menores de entre 5 y 12 años demostraron su talento, posteriormente después de por lo menos dos horas de competencia los primeros lugares de los grupos restantes fueron llegando a la meta y con ello definiendo su lugar en la competencia, para luego pasar a las premiaciones restantes.

Los ganadores

En la categorías de Expertos Sub 23 el leonés Octavio Moreno arrasó en el primer lugar, seguido de Fernando Castillo, de Mazatlán, Sinaloa, y Abraham Cruz, de Oaxaca, en el tercer puesto.

En General XS, Aurelio Hernández, de León, quedó en el primer lugar; Ignacio Acosta, de Aguascalientes, fue el segundo, y Rafael Salazar, de Jalisco, en el tercer lugar.

Así mismo el la categoría Juvenil Expertos Antonio Jiménez, de León, logró el primer puesto; Joshua Barrón, de Baja California Sur, obtuvo el segundo puesto, y Fernando Mendizabal, de Hidalgo, como tercero.

Las mujeres también realizaron su mayor esfuerzo y en General YN, Daniela Peón, de Hidalgo, quedó en primer lugar; la guanajuatense Mónica Torres, en segundo, y la jalisciense Margarita Cruz, como tercera.

Los aplausos no se hicieron esperar cuando la purisimense Jannet Saldaña subió al pódium a recibir su medalla por haber obtenido el segundo puesto en el grupo Expertos en Femenil 20, también el joven purisimense Uriel Espinoza participó en la categoría Juvenil C.

Las sorpresas para lo atletas siguieron pues se rifaron distintos elementos de equipamiento para las bicicletas, como llantas y una suspensión de una reconocida marca valuada en 25 mil pesos, dejando un grato sabor de boca esta 4ta Copa Nacional de Ciclismo de Montaña en los participantes y público en general, quienes seguramente están esperando con ansias el retorno de este evento a Purísima del Rincón.