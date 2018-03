Tiroteo provocó movilización de elementos de Seguridad Ciudadana

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En la colonia Ex Hacienda de Santiago, en San Francisco del Rincón, un tiroteo provocó la movilización de los elementos de Seguridad Ciudadana.En el lugar se aseguraron alrededor de 15 casquillos percutidos.El hecho ocurrió alrededor de las 2:30 de la tarde de ayer, cuando vecinos de la calle Hacienda de Santiago, entre avenida Hacienda del Bosque y Hacienda del Trejo, reportaron que se escucharon varios balazos.De acuerdo a testigos no se percataron de quiénes fueron los presuntos responsables del hecho, así como las características del vehículo en el que viajaban.Sólo comentaron que al momento de escuchar las detonaciones de arma de fuego se alarmaron y resguardaron en sus domicilios.Por lo anterior, a través del 911 se alertó a los policías acerca de la balacera donde al parecer no hubo personas lesionadas.Uniformados a bordo de sus patrullas acudieron al sitio y tras una supervisión no encontraron personas lesionadas ni a personas sospechosas.Luego de lo ocurrido elementos bloquearon la zona con acordonamientos con el fin de resguardar y notificar lo suscitado a los agentes ministeriales, quienes se harían cargo de realizar el peritaje correspondiente e iniciar las investigaciones pertinentes a fin de esclarecer el hecho.