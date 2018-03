Controlan incendio en relleno sanitario

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El incendio que se dio el domingo en el relleno sanitario conocido comoestá bajo control, así lo declaró“Ya está controlado, el día domingo comenzó alrededor de las 3:57 de la tarde, el mismo fue controlado por el, después de eso, a las 2 de la mañana lo volvieron a prender; eso fue ocasionado por alguien y se volvió a apagar como a las cuatro”, comentó el Director.Señala queya lo tiene bajo control y fueron aproximadamente 650 metros cuadrados, y aparentemente no afectó la calidad del aire, y el incendio que más dañó al aire fue el del municipio de Comonfort, en la zona norte.Al final exhortó a no prender ningún tipo de fogata, no tirar colillas de cigarro, no provocar incendios, no jugar con el fuego y a cualquier señal, comunicarse a emergencias para tratar la situación.