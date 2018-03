Instalan Módulos de información y prevención

Las principales recomendaciones es que No conducir bajo el efecto del alcohol, no contestar o llamar por teléfono, no conducir cansado, respetar las velocidades indicadas, conocer los señalamientos y hacer caso. En el caso de peatones no caminar por debajo de las banquetas, cruzar por lugares indicados, respetar los semáforos. Para motos es no llevar más de las personas que indica, usar casco, no rebasar por orillas y manejar sin alta velocidad.

Lainstaló dos módulos de información y prevención por el período vacacional.Uno está en la central camionera y otro en el jardín principal.Tienen dos objetivos principales; proporcionar información a todo aquel que la solicita, regalando mapas y folletos informativos de las principales atracciones de la ciudad comoel tranvía, el tour por los templos, la procesión del Silencio, las acitivades religiosas por estas fechas, la gastronomía, las plazas comerciales y más. El otro objetivo es crear conciencia de una buena educación vial; desde el peatón, motociclista, bicicletero, conductor hasta acompañantes del mismo."Con motivo de la Semana Santa y el periodo vacacional damos la información a quién lo requiera y estamos con la campaña de prevención de accidentes, situación que afecta a la ciudad y región; esto sucede por dos cosas por Hacer y No Hacer lo que corresponde, la gente si conoce las leyes, pero no las aplica; por costumbre o hábito y esto conlleva a perdida de la vida y en el menor de los casos accidentes" señaló elPara crear conciencia han puesto un collage de fotos y recortes de periódicos de los últimos 5 meses de accidentes viales.Estarán a partir de hoy hasta el sábado 7 de abril (a excepción de los domingos) en un horario de 9 am a 5 pm."No es hacerlo por obligación, si no por responsabilidad, ver por la familia y uno mismo, salir de la casa y regresar con bien" finalizó el comandante.