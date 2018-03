Suspenden el servicio en oficinas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Las oficinas del registro civil de Celaya estarán cerradas durante toda la semana, desde ayer hasta el lunes 2 de abril.En las oficinas que están en la colonia San Juanico hay un letrero que indica que estará cerrada y “únicamente habrá guardias de defunciones, en un horario de 10 am a 2 pm”.Retomarán labores normales el lunes 2 de abril, con horarios de costumbre.“Vine a ver lo de un acta de nacimiento para un trabajo, ¿y qué hago? No me van a esperar, se va a ir esa oportunidad”, comentó el señor Juan, que fue para solicitar el trámite.Aquí las trabajadoras comentaron que en esta sede ya no van a tramitar actas de matrimonio, solo en Pípila, y que estos días son para sus vacaciones.“Ya ni la friegan, si fuera hasta el miercoles se entiende, pero ya desde el lunes, sí nos afecta”, señaló Raúl, un joven que fue a tramitar su acta de nacimiento.Pero las oficinas de Pípila estarán completamente cerradas, no habrá ningún tipo de trámite.“¿Y qué voy a hacer?, ¿qué se supone que hace la gente?”, comentó Gaby, una mujer que fue a tramitar sus papeles t se topó con la sorpresa.Las oficinas de rentas estarán en función hasta este miércoles, en el horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde.