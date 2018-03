Le disparan en la cabeza

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ya fue identificado el hombre asesinado a balazos en la; de acuerdo con las investigaciones los agresores le dispararon directamente a la cabeza.De acuerdo con la, la víctima fue identificada con el nombre devecino de Apaseo el Alto.Se sabe que minutos antes del mediodía del domingo recibieron una llamada telefónica en la que les informaban de la existencia de una persona sin vida, esto dentro de un local comercial de laCuandollegaron al lugar del reporte, observaron el cuerpo sin vida de un hombre, al cual se le apreciaban a simple vista diversos impactos de bala en la cabeza, sin embargo no se informó si se localizaron indicios balísticos en la escena.Por el momento las investigaciones por parte de las agencias especializadas continúan, ya que no se ha logrado detener a nadie por este hecho. Lo único que se sabe de los responsables es que huyeron del lugar a bordo de un vehículo deportivo de color negro.El domingo al 911 informaron de una persona lesionada en laCuando elementos de seguridad y paramédicos acudieron al lugar, corroboraron que se trataba de un hombre el cual ya no tenía signos vitales por lo que la zona fue acordonada y se dio aviso al Ministerio Público.