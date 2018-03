La verdad sobre la salida de Atala Sarmiento de 'Ventaneando'

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

. Es más, la conductora puede volver a la emisión, siempre y cuando firme el contrato que ha tenido pendiente desde hace un año.De acuerdo con personal de la producción, el contrato incluía una nueva cláusula que obligaba a Sarmiento a participar en todos los eventos que el canal organiza, como el Juguetón o Limpiemos Nuestro México.Este tipo de actividades no son del agrado de la conductora, por lo que, según la fuente cercana al programa, buscó el apoyo de otros ejecutivos del canal como Ana Celia Urquidi., explicó la fuente.Atala Sarmiento confirmó a Saga que el problema se originaba en su contrato. La fuente asegura que, en efecto, lleva más de un año sin firmar el documento y por esa razón no puede salir al aire, hasta que firme y que ahora llegue a un acuerdo.Las primeras especulaciones señalaron que la conductora fue vista en Televisa.El integrante de la producción contó que Atala tenía comportamiento indisciplinado y conflictivo.Atala confirmó a este diario que su salida de Ventaneando no incluía dejar Azteca y que espera comunicar buenas noticias sobre algún nuevo proyecto lo más pronto posible.