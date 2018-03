Hernández se unirá a Claudio Suárez (177), Pável Pardo (146), Andrés Guardado (145), Gerardo Torrado (143), Rafael Márquez (142), Jorge Campos (129), Carlos Salcido (122), Ramón Ramírez (119), Cuauhtémoc Blanco (119), Alberto García Aspe (108), Francisco Javier Rodríguez (107) y Giovani dos Santos (100), como los futbolistas que suman tres dígitos.

Lacierra la mini gira por Estados Unidos ante un adversario que no tendrá a varios de sus “genios de bolsillo”, como los volantes Luka Modric (Real Madrid) e Ivan Perisic (Inter de Milán), aunque eso no evitará que sea memorable para, quien llegará a 100 partidos con el representativo nacional.Capítulo especial para el chico que siempre se hurta los reflectores cuando viste la casaca nacional. Ironías del futbol. Elcon el combinado en la misma ciudad donde Javier Aguirre le debutó. Aquella noche, la del 30 de septiembre de 2009, fue en el vetusto Cotton Bowl.Tiene ocho correspondientes al máximo evento futbolístico del orbe, siete en Copas de Oro, misma cantidad en Confederaciones, cuatro en Copas América y uno más en la llamada Copa Concacaf., el delantero suma casi ocho años consolidado en el Tricolor, lo que le permite llegar a la marca, porque no hay duda de que será titular esta noche. Él mismo pidió ser considerado para enfrentar a Croacia.Esa marca se dará con el silbatazo inicial. Para la otra, deberá alargar la cosecha.Cadena que inició el 24 de febrero de 2010, en su segundo juego como seleccionado. Doblete a Bolivia. Al igual que con los duelos jugados, la mayoría de sus anotaciones han sido durante choques no oficiales (25). Dentro de certámenes en los que sí hay algo en juego, la Copa Oro es en el que más ha convertido (ocho), por siete en eliminatorias, cuatro en Confederaciones, tres en fases finales de Copas del Mundo, uno en la Copa Concacaf y otro en la Copa América.Puede aumentar la cifra en amistosos; es lo de menos para él, sobre todo si está enfrente un equipo que siempre le traerá buenos recuerdos. La primera vez que le marcó a los croatas fue el 23 de junio de 2014, en la Arena Pernambuco de Recife, Brasil, durante la XX Copa del Mundo. Además de la felicidad que de por sí implicó, el chico fulminó una sequía de 366 días sin marcar con el Tricolor. El otro gol que les hizo fue el que le permitió superar los 46 de Jared Borgetti y quedarse en solitario como el máximo goleador nacional. Ese tanto número 47 llegó el 27 de mayo de 2017, en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.