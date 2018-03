Lionel Messi no jugará ante España

El astro argentino Lionel Messi no podrá participar hoy en el amistoso que su selección jugará ante España en Madrid al recaer de las dolencias físicas que arrastraba, confirmaron fuentes de la albiceleste a dpa.



El delantero del Barcelona tampoco pudo estar en el amistoso de su equipo ante Italia en Mánchester el viernes por unas molestias en los isquiotibiales y el aductor. Estos problemas también le impidieron entrenar con sus compañeros el sábado, ya en la capital española.





El optimismo de que pudiera jugar hoy ante los españoles aumentó al sumarse a las prácticas en la Ciudad Deportiva del Real Madrid durante el domingo y el lunes. De hecho, el lunes mismo el seleccionador argentino Jorge Sampaoli dijo ante la prensa que Messi estaba para jugar.



"Messi entrenó con normalidad por lo que está para jugar mañana. Si hubiera algún riesgo para él lo habría manifestado. Probó ayer y hoy y estuvo bien", señaló el técnico nada más terminar la sesión.



Sin embargo los dolores resurgieron tras este último entrenamiento y la decisión tomada por la sanidad y el propio jugador es la de no correr ningún riesgo en este amistoso ante el cargando final de temporada que le espera, con la definición de varios títulos con su club y el Mundial de Rusia 2018 a la vuelta de la esquina.



Una postura comprendida en la Asociación del Fútbol Argentino tal y como manifestó hoy su presidente, Claudio Tapia. "Si él (por Messi) no se siente al 100 por ciento, no hay que arriesgarlo. Tenemos un objetivo en común que es (el Mundial de) Rusia. ¿Para qué arriesgar? Me parece que no es necesario. Si él no está bien, no es conveniente que juegue", dijo el titular de la AFA este martes al canal argentino TyC Sports.



Además, Tapia negó presiones desde Barcelona sobre su participación ante España. "No recibimos ningún llamado. El Barcelona sabe que Argentina lo va a cuidar siempre (a Messi). Si él no está bien, tiene la confianza para hablar con los médicos y se toma la decisión que sea conveniente. No pensamos en ningún momento en arriesgarlo", aseguró.



Las dolencias musculares en la pierna derecha de Messi comenzaron precisamente en los últimos partidos de su equipo ante el Athletic de Bilbao y el Chelsea, en los que se apreció sus molestias, pero no es una lesión nueva para él, ya que en septiembre de 2016 tuvo una rotura en el mismo aductor tras un choque con el Atlético de Madrid que le dejó afuera de las canchas varias semanas.



Y es que con esos antecedentes y el calendario que se le avecina al Barcelona en las próximas semanas es comprensible que la precaución del jugador sea máxima: en los próximos veinte días se enfrentará a Sevilla, Leganés y Valencia, duelos en los que podría asegurar aún más una Liga casi sentenciada, los cuartos de final de la Champions League ante la Roma italiana y en el horizonte asoma la final de la Copa del Rey de nuevo ante los sevillistas el 21 de abril.

Con información de El Universal