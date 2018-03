"No sé si hayan declinado por la liga, están peleando por las dos competencias (Liga MX y Torneo de Campeones de Concacaf), pero no nos importa, a nosotros nos ocupa lo que hagamos o dejemos de hacer, sé que nuestra afición nos respaldará, queremos dejar en el camino a equipos rivales, confío en que el viernes el triunfo sea nuestro", estableció



"La tabla lo dice, estamos en una mejor posición, ya empezando el juego eso queda de lado, el equipo tiene que correr los 90 minutos, pelear y definir las opciones que se generen al frente".

Por su parte, Aldo Rocha, mediocampista de Monarcas Morelia, mencionó que el equipo desea mantener el paso que llevaba antes de la pausa por la Fecha FIFA, cuando reciba este viernes a las Chivas

"Estamos pensando en cerrar de la mejora manera, en todas las líneas ser sólidos y contundentes al frente, hemos tenido oportunidades y no los hemos aprovechado, también hemos cometido errores abajo y nos cuesta recuperar los partidos. Tenemos que seguir por el camino positivo que venimos arrastrando, ser inteligentes, estamos cerca de la Liguilla, pero también sabemos que es paso a paso, por ahora solamente pensamos en el juego del viernes y buscar el triunfo", aseveró.



"Nos falta un poco, estamos a tiempo para mejorar en todos los aspectos, futbolísticamente me siento bien, pero siempre hay cosas por mejorar y eso es lo que hace crecer tanto en lo individual como en lo grupal", manifestó.



"El equipo trabaja con humildad y solidaridad, tenemos que seguir por el mismo camino, de visita nos ha faltado un poco, pero en casa hemos hecho bien las cosas, creo que la tabla habla de lo que venimos haciendo", puntualizó.

EL defensa de, Gerardo Rodríguez, comentó que aunqueno vive un buen momento en la, es un equipo peligroso, sobre todo teniendo en cuenta que en caso de no obtener un resultado positivo, quedaría fuera de la Fase Final.Al reanudarse latras la Fecha FIFA, este viernes los morelianos recibirán al Rebaño Sagrado a las 19:00 horas en el Morelos.Al respecto, el defensor purépecha señaló que "es un equipo que no deja de ser peligroso, es cierto que no están en donde quisieran estar en la tabla, pero corren, luchan y buscan, nosotros tenemos que estar conscientes y saber que lo que hagamos en este partido puede ser un paso importante para el objetivo de Liguilla".Finalmente, Rodríguez confirmó que para sumar tres puntos y una victoria más en casa, los dirigidos por Roberto Hernández deberán pelear todo el encuentro para logarlo.Para llegar al nivel óptimo que el técnico Roberto Hernández espera de sus jugadores, Rocha confía en que se corregirán los aspectos que hacen falta.La unión del grupo sigue siendo clave para que Monarcas Morelia continué con el buena paso, sobre todo peleando los primeros lugares de la tabla general.