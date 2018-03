2018-03-27 10:03:27 | EL UNIVERSAL

El jugador fue valorado médicamente y no saldrá a jugar ante Croacia.

En el transcurso del día se le harán nuevos estudios, para conocer la gravedad de la lesión. Foto: Especial.



La Selección Mexicana tiene una baja más para el amistoso de este martes frente a Croacia, en el estadio AT&T.

El atacante Jesús Manuel "Tecatito" Corona no estará disponible debido a una lesión en el tobillo derecho. El futbolista del Porto no realizó al 100% la práctica del lunes y, tras ser valorado médicamente, se determinó que no sea utilizado ante los balcánicos.

En el transcurso del día se le harán nuevos estudios, para conocer la gravedad de la lesión.