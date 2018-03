Vendedores acusan a inspectora de abusos

“Fueron y nos levantaron una infracción porque en la carretera estaban unas personas tomando, ni si quiera afuera de la tienda. Y ellos llegaron alcoholizados, la señorita Carmen iba alcoholizada y el otro tipo se trataba de retirar, para que no nos diéramos cuenta. Clausuraron y se fueron”, señaló Aide Meléndez, la comerciante afectada.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Varios comerciantes que venían en la vía pública el pasado vienes “Día de la Flores”, acusaron a inspectores de la Dirección de Fiscalización y Control de cobrarles plaza sin darles recibo, de quitarles su mercancía sin elaboración de una acta administrativa y de clausurarles negocios sin motivo aparente.Acusan a una inspectora de Fiscalizaron de nombre Carmen “N”, de abusar de su cargo, además de clausurar un establecimiento de depósito de cerveza en estado de ebriedad.Los inconformes con el actuar de la inspectora, denunciaron el hecho en la ventanilla de la Dirección de Fiscalizan y a am Express., denunció María Juliana Cárdenas comerciante.Señaló que anteriormente tenía su permiso, pero desde hace dos años ya no se lo renovaron porque no vendía productos alusivo a la festividad del “Día de las Flores” y se le hizo fácil ponerse en al vía pública, y “me hubieran avisado. Señora retírese no se puede trabajar. Entonces si me hubieran llamado la atención una, dos, tres veces, y yo no me quitaba. No me avisaron ni una sola vez y me quitaron mis bolsas”, explicó María CárdenasOtra de la afectadas, de nombre Aide Meléndez, con venta de cerveza en un depósito en la carretera libre a Silao, altura Páramo, comentó que Carmen (la acusada) y un inspector más llegaron el pasado domingo al establecimiento con aliento alcohólico y sin más lo clausuraron, con le argumento que afuera estaban unas personas ingiriendo bebidas embriagantes.