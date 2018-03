Es la mejor en juicios orales

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Yarelí Vázquez Ramírez, irapuatense y estudiante de derecho, ganó el primer lugar en tres categorías del Concurso Nacional de Juicios Orales que organizó Abaroli México y California Wester School of Law en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.La joven campeona opinó que este tipo de concursos es para capacitar a todos los jóvenes estudiantes sobre el nuevo sistema de justicia penal, para preparar litigantes que el día de mañana van a ejercer y se encuentren facultados con las habilidades y aptitudes necesarias para desarrollar el juico oral.En la Cuarta Competencia Nacional de Audiencia Preliminar y Juicio Oral, edición México, donde participan universidades del país como UNAM, Escuela Libre de Derecho, el Tecnológico de Monterrey, Colegio Jurista de Campeche y La Universidad autónoma de Guadalajara, le otorgó a la joven el premio a la mejor contrainterrogadora.“El premio al mejor contrainterrogador de la competencia se obtiene cuando realizas el mejor contra examen a un testigo de tu contraparte para debilitarlo o simplemente para que el testigo pierda credibilidad acerca de lo que está manifestando en la audiencia de juicio oral”, dijo.Asimismo, fue el primer lugar como litigante de defensa premio que se otorgó por primera vez en nuestro país.“El premio a la mejor litigante como defensa, es la primera vez que California Western School of Law otorga este premio y me lo dieron porque fui quien obtuvo el mayor puntaje durante toda la competencia como litigante particular”, explicó.De igual manera se le otorgó el premio por mejor alegato de clausura.“El premio al mejor alegato de clausura como alegato que obtuve específicamente trata de exponerle al juez porque tienes la razón, en este caso yo la defensa sobre porque la persona que defiendes es inocente o no debe ser condenada por las manifestaciones que presenta el Ministerio Público”, explicó.La estudiante de 21 años relató que para obtener estos resultados se dedicaba a y estudiar el nuevo sistema de Justicia Penal aproximadamente 5 horas al día, con el apoyo de la maestra Susana Magdalena Flores González“La maestra que asesora el equipo de litigación oral de la Universidad Quetzalcóatl es la maestra Susana Magdalena Flores González quien es ex integrante de un equipo de litigación oral y actualmente funge como defensora en el sistema de justicia penal para adolescentes, con ella entrené 5 horas al día”, dijo.