ANAYA, EL ARRANQUE

El candidato de PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, casi casi abre campaña nacional en Guanajuato, su apuesta del mayor bastión azul. El domingo 1 acompaña a Diego Sinhué en el estadio Miguel Alemán.Andrés Manuel López Obrador no tardará en pisar Guanajuato apenas arranque campaña presidencial. El sábado 7 de abril tendrá mítines en Irapuato, San Francisco del Rincón y cierra por la tarde en León.El candidato del PRI-PVEM-Panal, Pepe Meade, se dice que estará la siguiente semana. El “Viernes Santo” abren campañas a la Presidencia de la República y a la Gubernatura. Serán 90 días de spots. Paciencia.Hoy por fin está convocada la Comisión Permanente Nacional del PAN, el órgano responsable de designar los candidatos a los 46 ayuntamientos y a los 22 distritos locales. El alcalde Héctor López Santillana será oficialmente candidato y junto con el resto de los elegidos se registrarán mañana.Ya están perfilados para la reelección también Ricardo Ortiz, de Irapuato; Toño Arredondo por Salamanca; Ysmael López en San Francisco del Rincón y Juan Antonio Morales en Silao. En Celaya la diputada local Elvira Paniagua es la propuesta y en Guanajuato el diputado local Alejandro Navarro.En el caso de León se confirmarían para las diputaciones locales: Alejandra Gutiérrez, por el III; Guadalupe Vera en el IV; Libia Denisse García a repetir por el V; Miguel Ángel Salim Alle se coló al VI; y en el VII pelean el “dieguista” Rolando Alcántar y Allan León, quien ya es diputado federal. Y en el nuevo distrito electoral local, el XXI, la candidatura sería para Laura Cristina Márquez Alcalá.En Morena de plano están con los dedos en la puerta y sin definir el candidato a la Alcaldía de León. Ricardo Sheffield lamentó que para colmo el encuestador se les enfermó dos días y que eso lo retrasó todo. Sin Aurelio Martínez Velázquez en la carrera no se descarta alguna sorpresa, incluso para los “morenistas”.Aunque ayer eso no pareció quitarle el buen humor a Sheffield Padilla. “Soy un hombre feliz, pero preocupado ahorita porque están cerradas las oficinas del Registro Civil y Presidencias Municipales”, dijo ayer en su conferencia de prensa recordando el dicho del góber Miguel Márquez de que no era feliz. El sábado tuvo oportunidad de platicar buen rato con AMLO y dice tener todo el respaldo y la libertad.La precandidata depuesta de Morena a la gubernatura, la doctora Antares Vázquez, tiene una oferta para estar en la lista del Senado por la vía plurinominal, aunque dice que todavía no ha dicho que sí. Si no es ahí seguramente le abrirían la puerta en una diputación local igual “pluri”. Ya veremos su destino.La que será una pieza importante en la campaña de Ricardo, es la hermana de Antares, Talía Vázquez. La exlegisladora michoacana es la representante legal del candidato ante la coalición. La aguerrida abogada tiene una cercana relación con el delegado de Morena, el ex góber Leonel Godoy.Mañana vence el plazo legal de registros de candidatos para los ayuntamientos y el PRI es hora que no tiene definida su planilla para León. El precandidato a la alcaldía, Clemente Villalpando Padilla, se sinceró ayer que todavía no estaban los nombres definidos. Ya nos tienen acostumbrados cada trienio.El asunto se complica por el antecedente reciente del tricolor, que con la candidatura del prestigiado médico José Ángel Córdova Villalobos colocó solamente tres regidores en el Ayuntamiento, y en un escenario donde no hay muchos optimistas. La rebatinga está entonces por aparecer en esos tres sitios.Extraoficialmente se menciona en la regiduría uno a Zukeily López, quien en la elección anterior iba en la cuarta posición y no le alcanzó. Es cercana al candidato a la gubernatura, Gerardo Sánchez. Hoy tiene la cartera de Atención a Adultos Mayores y Discapacidad en el PRI Estatal. Otras mujeres con aspiraciones son Liz Cruz, Araceli Escobar y Brenda de la Mora. Nada está definido aún.Entre los hombres está todavía más complicado, la mira está puesta en la posición dos. Entre los tiradores anote a Pepe Pedroza, recién reincorporado como Secretario de Acción Electoral del PRI Estatal; Jorge Obregón, delegado del CEN del PRI para León; y Luis Andrés Álvarez, ex secretario particular del alcalde interino, Octavio Villasana Delfín, y ex subgerente estatal de Diconsa. Los que sabemos.En el sentido común (el menos común de los sentidos) la conformación de la planilla tendría que definirse por los perfiles que puedan sumar votos en campaña y que den la cara cuando estén cobrando en el Ayuntamiento. Las cartas que mande el PRI es empezar a sumar o restar para la elección 2021.La Comisión Permanente Estatal del PAN aprobó ayer oficialmente la propuesta de Luis Alberto Villarreal García como candidato a la alcaldía de San Miguel de Allende. Luego de no ser aprobado por la Permanente Nacional que fuera como candidato a diputado federal por el distrito 02, le abrieron el espacio que tenía su hermano Ricardo para buscar la reelección, a quien ahora mandan por San Lázaro.Luego de romperse la alianza con el PRD definieron candidatos en: Acámbaro, Esther Mandujano; Dr. Mora, Mario Luis Arvizu; Cortazar, Ariel Enrique Corona; Juventino Rosas, José Ramón Villegas; Moroleón, Martha Cintora Aguilar; Pueblo Nuevo, Adriana Jaramillo y Tierra Blanca, Ascensión Pérez.Con el cambio de Ariel Corona el que ahora buscará la reelección es Jesús Oviedo por el distrito XXI.