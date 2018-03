Cayeron guanajuatenses en redes de ‘falso profeta’

Autoridades federales de Estados Unidos formularon cargos contra el líder de un grupo con sede en Albany, Nueva York, por obligar a mujeres a sostener relaciones sexuales, de acuerdo con una denuncia hecha pública el lunes 26 de marzo.

El hombre, Keith Raniere, fue arrestado por autoridades mexicanas, pues los últimos cinco meses había vivido en México, afirmó un funcionario estadounidense. Está programado que se presente en una audiencia en Texas en las próximas horas.

Keith Raniere, líder del grupo Nxivm que esclavizaba a sus seguidoras, embaucó a muchas guanajuatenses de León, Irapuato, Salamanca y Celaya.

De acuerdo con la denuncia, las seguidoras del grupo encabezado por Raniere eran obligadas a tener sexo con él debido a que temían que, de no hacerlo, se divulgaría públicamente material comprometedor (como fotografías en las que aparecen desnudas) que ellas mismas habían proporcionado para unirse al grupo.

Durante dos décadas, Raniere ha fungido como el líder de una organización con sede cerca de Albany llamada Nxivm (pronunciado Nex-i-um). El grupo, que se describe a sí mismo como una organización de “autoayuda”, niega ser un culto. Sin embargo, ex integrantes han dicho que Raniere exige obediencia de parte de sus seguidores, quienes se refieren a él como “Vanguardia”.

Raniere salió de Estados Unidos rumbo a México poco después de que The New York Times publicara un artículo a finales de 2017 en el que se detallaba cómo las mujeres que pertenecían a la sororidad secreta dentro de Nxivm eran marcadas con un dispositivo cauterizador para quemar un símbolo en la parte inferior de su abdomen.

Para ser admitidas en la sororidad, a las mujeres se les solicitaba que entregaran a su reclutadora —o “Ama”, como ella era llamada— fotografías de ellas desnudas u otro material comprometedor, y eran advertidas de que ese material “colateral” podría ser dado a conocer públicamente si revelaban la existencia del grupo.

Raniere negó saber sobre las marcas y Nxivm asegura en una declaración que las participantes en la sororidad secreta eran felices y prósperas. No obstante, un correo electrónico obtenido por The New York Times muestra que Raniere escribió a una seguidora que el diseño del símbolo usado para marcar a las mujeres incorporaba sus iniciales como un “tributo” a él.

“No estaba planeado en un inicio como mis iniciales pero lo modificaron un poco como tributo”, escribió Raniere (“si fueran las iniciales de abraham lincoln o de bill gates a nadie le importaría) [sic]”.

Poco después de la publicación del artículo de The New York Times, la oficina del fiscal en Brooklyn abrió una investigación sobre Nxivm. Funcionarios estatales de Nueva York también están investigando al grupo.

En una declaración que forma parte de la denuncia, Michael Lever, un agente del FBI, afirmó que su indagatoria había determinado que Raniere mantenía un “grupo rotante de entre quince y veinte mujeres” con las que tenía relaciones sexuales. A esas mujeres solo se les permitía tener sexo con él, el agente indicó en la declaración.

Las mujeres que ingresaban a la sororidad secreta no sabían que Raniere era su amo supremo, dijo Lever. Y sus amos, que incluían a mujeres en puestos de alto rango en Nxivm, les exigían a algunas esclavas “que sostuvieran relaciones sexuales con Raniere, y ellas lo hacían”, asegura la declaración.

Lever dijo que las dos mujeres que cooperaron con la investigación federal afirmaron que ellas creían que tenían que “completar la tarea o se arriesgaban a que su colateral fuera dado a conocer”.

Cuando una de las mujeres comenzó a tener sexo con Raniere, él empezó a darle dinero y le dio un trabajo, pero cuando ella abandonó la organización él le exigió regresar el dinero, de acuerdo con la declaración.

Tanto Nxivm como Raniere han atraído la controversia desde hace tiempo. Ex integrantes lo han descrito como un hombre que manipula a sus seguidoras, tiene sexo con ellas y les exige seguir dietas en las que pasan mucha hambre para lograr el tipo de físico que a él le parece atractivo.

A través de los años, la mayoría de los recursos de Nxivm han provenido de las hermanas Clare y Sara Bronfman, quienes son integrantes del grupo y las hijas más jovenes de Edgar Bronfman, el presidente de la compañía Seagram que murió en 2013.

Un abogado que ha representado a Nxivm no pudo ser contactado de inmediato para emitir un comentario.

En la audiencia de este martes en Texas, los fiscales planean pedir que Raniere permanezca bajo custodia mientras es enviado a Brooklyn para que enfrente los cargos.

En una carta de ocho páginas, los fiscales argumentan que Raniere “tiene una larga historia de explotar sistemáticamente a las mujeres a través de prácticas coercitivas para su beneficio financiero y sexual”.

Los fiscales indican que Raniere, que pretende no tener ni un centavo, “ha pasado su vida beneficiándose económicamente de estafas piramidales y ha recibido respaldo económico de mujeres independientes y adineradas” como las hermanas Bronfman.

También aseveraron que Raniere y la madre de su hijo han tomado cientos de miles de dólares de una cuenta bancaria que “tiene más de 8 millones de dólares” y está a nombre de una de sus amantes fallecidas.