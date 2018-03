Marcaba a sus esclavas sexuales como ganado

Keith Raniere, líder de Nxivm, fue detenido en México. Si les suena el nombre de esta secta, es porque algunos meses atrás fue noticia porque en México la lidera Carlos Emiliano Salinas Occelli https://t.co/W589u5p4R5 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 27, 2018

Sobre la detención de Keith Raniere y su deportación a Estados Unidos, el periodista Juan Omar Fierro (@juanomarfierro) informa en #AristeguiEnVivo

, el(nexium), fue deportado a Estados Unidos este domingo por autoridades mexicanas después de ser detenido en una lujosa villa a las afueras de Puerto Vallarta (Jalisco) . La cabeza de la, como se le conoce a Raniere dentro de la estructura,, señala en la acusación del Departamento de Justicia Richard P. Donoghue, el fiscal del distrito este de Nueva York., afirmó William Sweeney, quien dirige la investigación para el FBI en Nueva York.Raniere, de 57 años,Las reuniones se llevaban a cabo a través del Executive Success Programs o ESP, como lo llaman los integrantes de la organización.El programa se había convertido en una poderosa red de influencias y relaciones públicas con más de 16.000 participantes.Lavinculada a ESP,La caravana tuvo como figuras centrales al líder menonita de Chihuahua, Julián Lebarón, y al poeta Javier Sicilia.En octubre, tras la revelación del Times, Emiliano Salinas hizo un tour de prensa para asegurar que el reportaje del Times no tenía fundamento alguno y para poner distancia con el escándalo que había estallado en Estados Unidos., dijo en un comunicado. Este lunes, tras la detención del líder de la secta, ESP México emitió un comunicado en el que manifiesta sude que las autoridades estadounidensesLas autoridades que investigan a la secta en Estados Unidos afirman que Raniere hizo en 2015 un grupo más selecto dentro de la organización al que nombró DOS, las iniciales de Dominant Over Submissive (dominante sobre sumiso). Ese grupo funcionaba con mujeresque tenían amos. A la semejanza de la otra organización, las esclavas debían reclutar a nuevas mujeres para convertirse en amas y lograr nuevos rangos. De acuerdo a las víctimas que acudieron a denunciar la organización, solo Raniere se encontraba en la cúspide de la pirámide. El resto de DOS estaba conformado por unas cincuenta mujeres.Las integrantes eran amedrentadas con la utilización de esta información si decidían abandonar DOS o revelar su existencia a otras personas., afirma un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Estas marcas eran realizadas por una osteópata seguidora del culto en una ceremonia que era videograbada y donde las esclavas eran obligadas a desnudarse completamente., dijo Sweeney tras la captura de Raniere, conseguida con la colaboración de agentes del FBI en México y la Policía Federal mexicana.Ninguna autoridad ha especificado por qué Raniere se encontraba en México. Frank Report, una publicación en línea dedicada a seguir los pasos de la secta internacional –y sobre todo las acciones de su líder—afirma que este se había fugado a México tras la publicación del reportaje y la denuncia de las víctimas ante las autoridades estadounidenses. Una serie de publicaciones supuestamente situó al líder de ESP en San Pedro Garza García, uno de los municipios conurbados de Monterrey y una de las zonas más ricas de México. En diciembre de 2017, Frank Report aseguró que Raniere vivía en una exclusiva comunidad llamada La Jolla, donde era protegido por mexicanas de DOS y de ESP en la capital de Nuevo León. Hasta el momento no se sabe si esto es parte de la leyenda que rodea al autodenominado Vanguardia, que será presentado ante un juez este martes en una corte de Dallas Fort Worth (Texas).