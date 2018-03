Mueren inocentes y asesor de la Semar dice que es negocio ser víctima

"Muy desgraciadamente se ha convertido en una especie de negocio el ser víctima, bueno, víctima de las autoridades", declaró en entrevista para Radio Fórmula.



"Víctimas, entre comillas, patrocinadas por ONGs, se reparten esa indemnización", aseguró Juan Velázquez, asesor legal de la Semar.

Luego de que el fin de semana murieran personas inocentesun asesor legal de la Secretaría de Marina afirma queAseguró que a las víctimas se les indemniza con cantidades millonarias.Dijo que por más que militares tengan más preparación o armas, no las pueden usar contra los criminales porque serían crímenes de lesa humanidad.Aseguró que en México no se vive una guerra sino una lucha contra los delincuentes.Explicó que lo que ocurriófue una emboscada contra los marinos, en la que participó un helicóptero de la Semar que disparó contra los delincuentes.Los hechos ocurrieron durante la noche del sábado y la madrugada del domingoLos cuerpos de una mujer de 28 años y sus hijas, de 4 y 6 años, quedaron en el interior del automóvil, mientras que el esposo murió en el hospital.El auto en el que se trasladaba la familia quedó entre las emboscadas que hombres armados tendieron a elementos de la Marina, que negó que su personal haya "excedido el uso de la fuerza" y aclaró que "el calibre de los impactos que presenta el vehículo no corresponden al armamento orgánico de la Armada de México".(Con información de El Universal)