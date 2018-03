Buscaba candidatura pero se topó con 'familocracia'

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

, líder de la asociación civil celayense, buscó una candidatura con el respaldo del PAN, pero se topó con lo que denominó como laSeñaló que no tuvo oportunidad de platicar con líderes del, aún cuando le pidió respaldo alSu intención era ser, mismo que fue entregado precisamente a“Hemos venido trabajando ya 11 años en diferentes acciones. Algunas las hicimos al interior del partido con adherentes, donde conformamos grupos de autoayuda”, comentó Coria, quien trabaja con jóvenes de colonias de escasos recursos.“Hemos estado bloqueados por la familiocracia para poder participar. En meses pasados enviamos una petición para que se nos tomara en cuenta en una candidatura abierta. Se envió tanto alcomo aly al”.Señaló que ya cuenta con recorrido en el partido, donde trabajó en campañas deSin esperanza de candidatura, criticó que elesté controlado por un grupo de familias que no dan apertura a candidaturas ciudadanas.“En un principio el Gobernador nos estaba impulsando mucho, nos envió con gente de Acción Nacional pero desgraciadamente nadie respondió”.“No tenemos contestación, lo cual nos dice que no es ni un partido abierto ni ciudadano. Tengo seis años trabajando independiente. Los Hernández, la familia de Rubí Lura, el doctor Arellano, es un grupito que tiene regada a toda su gente en la administración municipal, son mercenarios”, opinó.