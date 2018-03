Lapizito 'explota' contra 'Hoy'

Tras estar en la emisión de "Enamorándonos", Lapizito fue invitado a formar parte de la nueva temporada del programa "Hoy" pero no se han cumplido sus expectativas, por lo que a través de un video en su cuenta oficial manifestó que se sentía engañado.



El payasito indicó que desde su punto de vista no dejaban de sacar a cuadro a Latin Lover, situación que le molestó.

"Llegó el lunes y empecé a darle con todo. En mis redes conté que no me daban de desayunar, que no me daban mi sección, lo que la gente no sabe de esto es que no todo es lujo".