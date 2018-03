Esperan mejorar ventas durante temporada vacacional

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A partir de ayer y hasta que se termine la temporada vacacional por Semana Santa, los comerciantes del Mercado Hidalgo esperan que sus ventas repunten hasta en un 40% de su venta diaria, ya que el año no ha comenzado de la mejor manera.Así lo dio a conocer el presidente de la organización Comerciantes Unidos del Histórico y Centenario Mercado Hidalgo, Roberto Loya Mendoza, quien aseguró que las ventas a principios de años siempre se mantienen en los límites de la subsistencia de los diversos giros que hay en la organización que representa.Al respecto, señaló que dependiendo el tipo de productos que se ofrezcan, el beneficio es más o menos, pero al tratarse de uno de los periodos “buenos” del año en cuanto a venta se refiere, a todos les llega una parte de la derrama económica que producen los visitantes.En este sentido, aseguró que los periodos en los que resultan con más ganancias son en los que llegan másque aunque no gastan grandes cantidades, si tratan de consumir de todo y en todas partes, a diferencia del turismo “todo incluido” o el negocio de “fiesta”, quienes tienes un gasto más focalizado.Por su parte, los comerciantes de fruta, verdura y comida, cuyos ingresos son más estables, si ven un incremento en sus ventas, aunque éstas no son tan representativas como los que venden productos artesanales.Tema distinto pasa con a las carnicerías y pollerías, que a diferencia de las pescaderías, reducen sus ventas hasta un 30% debido a los días de vigilia.Los que sin duda tienen más posibilidades de ganar, son los “charamusqueros”, ya que como lo asegura don José, uno de los vendedores de momias de dulce en el centro de abastos, ya que “lo menos que se llevan es un dulce, y al ser fabricantes directos podemos negociar los precios”.Como sea, los comerciantes coinciden en que deberán aprovechar este periodo, ya que junto con el de las vacaciones de verano, representan la oportunidad de obtener más ganancias.