Taxistas de Ixmiquilpan se quejan por piratas de Semana Santa

Taxistas de Ixmiquilpan denunciaron a automovilistas particulares que aprovechan la afluencia de turistas en el municipio para ofrecen servicios de viajes a diversos lugares turísticos de la región.



Erick Iván Hernández, chofer de la ruta La Parada, al igual que sus compañeros, denunció que desde la mañana de este miércoles, autos particulares ofrecen viajes a diversos parques acuáticos y balnearios de la región.



Por esta razón hicieron un llamado a la Secretaría de Movilidad y Transporte así como a los turistas a no confiar en taxis piratas, los cuales no cuentan con papeles en regla, además de no tener seguro de viajero.