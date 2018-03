Hannah Glasse, pionera en los libros de cocina

Autora del libro de cocina más popular del siglo XVIII, Hannah Glasse fue festejada por Google a través de un icónico doodle a propósito de su 310 aniversario de nacimiento.



El motor de búsquedas honró a la autora de The Art of Cookery Made Plain and Easy (1747), libro que fue uno de las primeras publicaciones de cocina escrito con un estilo simple y coloquial, informó Google a través de su página.

Care for some Yorkshire pudding? Today's #GoogleDoodle celebrates pioneering English cook Hannah Glasse, author of the most popular cookbook of the 18th century → https://t.co/MwCsTCgJ2P pic.twitter.com/hA5Q22SIMp