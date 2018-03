Alistan operativos por Semana Santa

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Durante el periodo vacacional de Semana Santa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene listos operativos de vigilancia permanentes para evitar el robo a casa habitación, informó el titular, Samuel Ugalde García.Indicó que con programas como Vecino Alerta, Trabajo en Tu Comunidad y en Zona Urbana, se ha podido disminuir el delito de robo a casa habitación, durante los primeros meses del año, por lo que continuarán con la aplicación de estas estrategias.Recomendó que al salir de vacaciones, los ciudadanos pidan a amigos, vecinos o familiares, estar al pendiente de las propiedades, sumado a que estén pendientes de las conversaciones a través de grupos de Whatsapp, que tienen en colonias donde se aplica el programa Vecino Alerta.“Sabemos que la gente sale de vacaciones y con quién deja su casa, con su vecino, con algún familiar, pero también en el trabajo que traemos con estos programas nos han dado resultados, sobre todo para cualquier situación que se pueda presentar”, dijo.Ugalde García pidió a los irapuatenses reportar a personas extrañas o ajenas a las colonias, a fin de que los elementos de policía puedan estar alertas ante situaciones de intento de robo.“Traemos un operativo especial que viene siendo en casa habitación, en las colonias, reforzando no solamente los sectores sino también el desarrollo de las colonias, independientemente a los procesos de la Semana Santa”, finalizó.El titular de Protección Civil y Bomberos, Juan Segoviano Tovar, explicó que existen medidas de seguridad tanto para menores de edad que aún no caminan, como para aquellos que si lo hacen y corren mayor riesgo de sufrir un accidente.Segoviano Tovar, recordó que de acuerdo a las estadísticas de años anteriores, los accidentes más comunes en Semana Mayor han sido niños ahogados en aljibe, quemados luego de que provocan un incendio dentro de sus hogares al tener cerillos a la mano o por flamazo al dejar abiertas las llaves de la estufa y caídas de alturas mayores.“En el orden es, ahogamientos, quemaduras, caídas y después seguiría intoxicaciones por productos químicos los cuales van a la baja, aquí hay un dato importante, en las vacaciones nunca deben meter a los niños solos a una alberca aunque sepan nadar”, enfatizó el funcionario.Sostuvo que la primer recomendación es: nunca dejarlos solos, ya sea estando en casa o bien si salen a pasear.Para quienes se quedan en casa y si en este lugar tienen aljibe, este debe estar siempre con la tapa cerrada y de preferencia con candado; asimismo todos los productos químicos ya sean cloros, sosa, thinner o aguarrás deben estar en diversas garrafones o botellas debidamente etiquetados, de preferencia que no sea en envases de refresco que atraigan la curiosidad de los pequeños y deben estar fuera del alcance de los niños.Segoviano Tovar insistió en mantener bien guardada toda la herramienta y utensilios de cocina con filo; puntualizó en cuidar que los menores no se acerquen a las estufas ya que en cualquier descuido pueden abrir las llaves ocasionando una fuga de gas que podría provocar un hecho de mayores consecuencias.Sugirió colocar en los contactos eléctricos tapones protectores para evitar que algún niño introduzca objetos de metal que podrían causarle una descarga eléctrica; así también y para quienes viven en casas de dos plantas, las escaleras de estas deben estar libres de objetos y obstruir el acceso a las azoteas para evitar una caída mayor; indicó en que en esta temporada de vacaciones se debe mantener ocupados a los niños con trabajos manuales o jugando, pero siempre bajo observación de un adulto.