Busca Villegas impugnar designación

Al considerar que no existió cancha pareja en la toma de decisiones, el panista Gabriel Villegas Gómez impugnará la designación de Ricardo Ortiz Gutiérrez, quien fue electo candidato a la Presidencia Municipal de Irapuato por el Partido Acción Nacional (PAN).Indicó que la decisión de impugnar no sólo es propia, sino a nombre de un grupo extenso de panistas irapuatenses que no están conformes con la designación hecha a nivel federal, mismos que están molestos y no quieren como candidato a Ortiz Gutiérrez.“Hemos tomado la decisión de ejercer nuestro derecho de impugnación, por la razón de que hemos vistos violentado nuestro derecho de igualdad de condiciones, lo que alegamos es que no ha sido un proceso equitativo dentro de nuestro partido”, enfatizó.La impugnación se presentó ayer ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, para después presentarse en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) y como última instancia, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife).Villegas Gómez indicó que otra de las razones por la que se hará la impugnación, es por la sobre exposición en medios de comunicación por parte de Ortiz Gutiérrez, además de que en la primera posición de Regidor en la planilla, aparece María Chico Herrera, madre del Secretario General de PAN a nivel Estatal, Alfonso Ruiz Chico, lo que podría ser considerado como un conflicto de intereses.“Se ve un conflicto de interés, pero parece ser que en el partido no lo ven de la misma forma, la dirigencia de nuestro partido parece ser que no comparte las mismas ideas que la base de la militancia, lo cual nos preocupa bastante”, dijo.Agregó que si fuera sólo decisión suya, se sumaría a la campaña de Ortiz Gutiérrez, sin embargo tiene que tomar en cuenta las peticiones de su equipo de trabajo.Asimismo, dijo que no considera que la impugnación genere una fractura, y que en caso de presentarse sería por las decisiones que toma la dirigencia del partido, que no corresponden a lo que la militancia quiere.Ricardo Ortiz Gutiérrez fue registrado ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), como candidato a la Presidencia Municipal de Irapuato por el Partido Acción Nacional (PAN).Ortiz Gutiérrez acudió a realizar su registró junto a los candidatos de los 46 municipios de la entidad, el presidente del PAN a nivel estatal, Humberto Andrade Quezada y el Secretario general del partido, Alfonso Ruiz Chico.Será el 6 de abril cuando el IEEG confirme la viabilidad del registro de las candidaturas, para que los panistas estén en condiciones de iniciar su campaña electoral el próximo 29 de abril.Tras el procedimiento, el aún Alcalde dio a conocer que será a partir del lunes 1 de abril cuando solicite licencia para separarse de su cargo en el Ayuntamiento, la cual será por un por 65 días, y dijo que se deslindará por completo del trabajo municipal.Refirió que aún no puede detallar quién será el Alcalde Interino mientras él esté en campaña electoral, y que una vez concluido el proceso, retomará sus actividades al frente del municipio.“Yo me reincorporo, ahorita es sano que no tenga el doble rol, creo que se podría prestar a situaciones no correctas y por ello pido licencia (...) no puede haber vacío de poder, se hace la Sesión de Ayuntamiento donde se autorice la licencia y en ese mismo momento se decide por un Alcalde interino”, dijo.Ortiz Gutiérrez dijo que en su ausencia, quien quede al frente del municipio deberá seguir el plan de desarrollo municipal que conocen todos miembros del cabildo, y que lo que buscan con esta candidatura es dar continuidad a los proyectos en materia de movilidad, habitabilidad y seguridad.