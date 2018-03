Impulsan exportación de espárragos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Para mejorar la exportación de espárragos, la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) construirá una red de fríos y empacadoras, señaló el titular de la dependencia, Paulo Bañuelos Rosales.Comentó que en abril, se enviará producto al país de Holanda y que debido a esta relación comercial, el gobierno de dicho país junto a una sociedad privada, buscarán invertir el 50% del costo del proyecto, que ronda los 40 millones de pesos.Bañuelos Rosales refirió que se han encontrado con producto guanajuatense en países como Canadá, y que los productores no sabían que había sido exportado, por lo que con este proyecto buscan potenciar a los productores pequeños.“Hay productores pequeños con una o dos hectáreas que están produciendo, la gente que se dedica a exportar les compran a como ellos quieren y no le dan un valor agregado a la parte de la exportación”, dijo.Asimismo, indicó que de concretarse el proyecto, se regularía la comercialización de este producto agrícola, para que los productores obtengan mejores ganancias, y no sean sólo los intermediarios los que obtienen el beneficio.