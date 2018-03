Ofrecen su vida a Dios

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Integrantes de la Hermandad de Cargadores de Nuestro Padre de Jesús de Nazareth del Convento de San Francisco de Asis, se preparan para la celebración de la Pasión de Cristo. El señor Filiberto Juárez uno de los cargadores comentó que desde niño ha pertenecido a esta gran labor de servir a Dios.“Ser cargador, es para mí una honra que me alimenta el alma y el corazón (...) desde muy pequeño he servido a Dios, mis padres me traían a este convento, cuando llegaba la Semana Santa, siempre andaba ayudando al padre a repartir el pan, la manzanilla, luego de un tiempo fui creciendo y me convertí en cargador de la Hermandad” refirió el señor Filiberto.A sus 65 años, Don Filiberto, como le llaman de cariño, se ha convertido en un servidor de Cristo, desde varios meses atrás se prepara para formar parte de esta hermandad donde, asegura, lo más importante es servir a Dios y la reflexión.Comentó que este año es el “Año Jubilar” y, además, es el Primer Centenario de la Hermandad de Cargadores de Nuestro Padre de Jesús de Nazareth, lo cual es emotivo para todos los integrantes de esta agrupación católica.Don Filiberto comentó que dentro de las actividades para esta cuaresma están los ejercicios generales que se realizan en el Convento de San Francisco de Asís.Para los niños se impartirán los cuaresmales donde los pequeños recibirán temas de la pasión de cristo que forman parte de su espiritualidad religiosa.