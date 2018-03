Tenía una edad de entre 50 y 55 años, calvo, moreno, vestía camisa tipo polo en color gris, con cuello color negro, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos.

Su cuerpo cayó en posición fetal.



“Fueron cuatro balazos los que escuchamos, mi esposo salió y se percató que un hombre estaba agachado a un lado de nuestro coche, pensamos que quería abrirlo para robar; mi esposo le dijo: ¡salga de ahí, es mi coche!, pero el señor volteó y me dijo, ¡métanse!, ¡métanse!, están disparando.



“De rato salimos a ver, nos acercamos a la persona (a la víctima), pero ya no era posible que estuviera viva”, relató una vecina.

afuera de una iglesia cristiana y frente al templo San Miguelito, en plena zona centro de Irapuato., pero aún no se ha confirmado si participaron o no en el homicidio.a tres cuadras de la catedral y de Presidencia Municipal.La víctima no fue identificada, peroAl lugar, llegaron paramédicos de Cruz Roja, quienes se acercaron al hombre, revisaron sus signos vitales, pero ya había fallecido.Pronto,hasta la entrada de ministeriales de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales.Un comerciante, platicó quesiendo perseguido por cuatro hombres en un automóvil color rojo.Al darle alcance en el cruce de Tres Guerras y 5 de Mayo, se detuvieron yluego arrancaron y huyeron al internarse por la calle Ocampo en dirección al bulevar Díaz Ordaz.Al final,