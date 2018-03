Informan sobre tuberculosis

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Este mes se celebró el Día Mundial de la Tuberculosis, enfermedad que no ha sido erradicada en México; por ello, en centros de salud y hospitales se brinda información y se aplican vacunas.La tuberculosis es una infección bacteriana contagiosa que ataca pulmones, pero que puede propagarse a otros órganos. La vacuna se aplica una vez en menores de tres meses.La mayoría de las personas infectadas con tuberculosis no tienen síntomas. Cuando hay síntomas, generalmente incluyen tos (algunas veces con sangre), pérdida de peso, sudores nocturnos y fiebre.El tratamiento no siempre es necesario para quienes no presentan síntomas. Los pacientes con síntomas activos requerirán un largo proceso de tratamiento con varios tipos de antibióticos.