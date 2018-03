Olvidan ‘detalles’ de obra

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el estado, reconoció que aún no han entregado al Municipio el distribuidor vial Benito Juárez, ubicado en la zona del Campestre.Lo anterior, dijo, porque la empresa Jaguar del Sureste, encargada de la última etapa del proyecto, no ha hecho las reparaciones de los “detalles” faltantes.Señaló que los representantes de la constructora han tenido acercamiento con el Gobierno local para ver los “detalles” que faltan, pero no se sabe cuándo estarán concluidos.De acuerdo a los informado por Carlos Alberto Cortés Galván, director de Obra Pública de León, entre éstos falta terminar una de las avenidas laterales (frente a la Comercial Mexicana), así como en uno de los accesos a la parte superior de la estructura.Señaló que una vez que se reparen esos “detalles” el Municipio se hará cargo de las áreas verdes, que están abandonadas, así como del alumbrado público.El 30 de diciembre pasado Roberto Vallejo, en conferencia de prensa, dijo que el distribuidor tuvo un costo total de 577.88 millones de pesos y que se tuvo un ahorro de 22.12 millones de pesos.José Arturo Durán Miranda, secretario de Obra Pública del Estado, dijo que la construcción del nuevo puente de la Vía Rápida Bicentenario tendría un costo de 218 millones de pesos (recurso estatal) y que el proyecto se retrasó porque los 160 millones que el Gobierno Federal tenía etiquetados los destinó para terminar el Benito Juárez.Lo anterior el pasado viernes durante el arranque de la obra ubicada en el cruce de los bulevares Morelos y Juan Alonso Torres.El delegado de la STC dijo que no podía opinar al respecto porque desconocía el tema.Y señaló que lo real es lo que informó sobre el ahorro que se tuvo en el distribuidor.