Oviedo por morena 

Morena sacó del retiro político a un operador de la vieja guardia panista, Ernesto Oviedo Oviedo. Hace rato que no figura en la grilla azul, aunque para el Registro Nacional de Militantes sigue siendo panista.Por su formación académica no se trata de un político brillante, es cierto, pero de que sabe cómo es eso de hacer campaña gastando suela, sudor y saliva, sin duda, ahora sin los recursos de Acción Nacional.* encuesta no, dedazo síLa famosa encuesta que tanto dijeron esperar no sirvió para nada, fue un dedazo desde el Nacional. Falta conocer los nombres de su planilla y esperar cómo toman los “morenos” esta sorpresita.La famosa encuesta que tanto dijeron esperar no sirvió para nada, fue un dedazo desde el Nacional. Falta conocer los nombres de su planilla y esperar cómo toman los “morenos” esta sorpresita.Ayer por la tarde un mensaje de WhatsApp de la secretaria general de Morena en Guanajuato, Alma Alcaraz Hernández, informaba que Ernesto Oviedo Oviedo sería el candidato a la Alcaldía de León por la coalición “Juntos Haremos Historia” y anexaba la currícula que de él se describía en la LX Legislatura en que participó.Ni el Comité Nacional ni Estatal de Morena-PES-PT salieron a explicar el nombramiento del panista. Ni un comunicado, ni un tuit, ni una presentación oficial del candidato, que además no usa redes sociales. Hoy que es último día legal habrá de registrarse y el partido tampoco quiso adelantar sobre su planilla.En Morena se enredaron luego de que a Ricardo Sheffield Padilla, quien buscaba la Alcaldía, le pidieron ir por la Gubernatura con la esperanza de más votos que los que podía dar la doctora Antares Vázquez Alatorre. El otro “gallo” de las dirigencias locales de los tres partidos, el ex priísta Aurelio “Chachis” Martínez Velázquez, de plano ya no aguantó el cotorreo de que un día era perfildo y al otro desconocido, y les dio las gracias.Ya con las dos principales cartas retiradas del juego, siguieron con la misma cantaleta de esperar la encuesta en la que se mediría a los que habían levantado la mano: Adolfo Enríquez Vanderkam, Gabriel Pérez Corona y Gerardo Fernández Arreola, además de otros de los que nunca se revelaron nombres. Así los (nos) trajeron. De esos tres Adolfo no tardó en cuestionar en redes un proceso que no fue democrático ni transparente.Trascendió que la candidatura se le ofreció al doctor Alejandro Macías Hernández, pero no aceptó. Otro nombre era el también doctor Raúl Márquez Albo, síndico del Ayuntamiento en el trienio de Sheffield, quien al final se sumó a la campaña con el encargo de vincularse con los partidos en los 46 municipios. Al final ya está Oviedo Oviedo, quien puede pisar confiado al tener el respaldo de Sheffield Padilla.Morena tampoco ha dado luz sobre su lista de candidatos a diputaciones locales, cuyo registro vence hoy; y a diputaciones federales, que ya venció pero que en la dirigencia estatal nadie conoce. Es más, se filtró una lista de los 15 candidatos a distritos federales que luego dijeron que no era la buena.En ese pre registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) el ex alcalde panista de Silao, Gerardo Valdovino Fuentes, sería el candidato por el distrito 09 federal (que abarca parte de Irapuato y Silao), aunque parece que no cuajó.En diciembre de 2016 am reveló un audio de una reunión celebrada el 15 de noviembre de ese año en la granja de Valdovino, en Silao, para celebrar el cumpleaños 36 del hoy candidato azul Diego Sinhué Rodríguez Vallejo y “destaparlo” como el “bueno” con el respaldo de“El Yunque”. Ese día presumió el poder de Elías Villegas Torres (ahí presente) para nombrar a los gobernadores del PAN.El nombre que no se mueve es el del ex priísta Miguel Ángel Chico Herrera, quien saldrá a pedir el voto en el distrito 15 federal de Irapuato, en el que enfrentará a su sobrina, la priísta Arcelia González González; y por el PAN-PRD-MC el candidato es el empresario hotelero, Sergio Ascencio Barba.Le pidieron hacer campaña en uno de los distritos más complicados en busca de votos para Andrés Manuel López Obrador, aunque el Senador está además ya amarrado en la lista plurinominal para legislador federal de Morena.En el PRI no cantan mal las rancheras con eso de estar al cuarto para las 12 en todo. El pre candidato a la Alcaldía de León, Clemente Villalpando Padilla, todavía no confirma los nombres de su planilla. A los nombres ayer barajados hay que agregar con posibilidades el de Alfonso Orozco Aldrete, ex director del Instituto Municipal de la Juventud al final del trienio barbarista y al principio del de Héctor López Santillana.Otra grilla tricolor es la lista para las diputaciones locales plurinominales, que tienen hasta el 11 de abril para registrar ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG). En radiopasillo el lugar uno dicen que sería para José Huerta Aboytes, la mano que mece la cuna en el Comité Estatal del tricolor. Otros aspirantes (cuyo orden habrá que esperar) son: Celeste Gómez Fragoso, Hugo Varela Flores, Luz María Ramírez Cabrera, Jaime Martínez Tapia y Eira Zavala Durán.