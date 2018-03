Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En tiempos de Jesús, la vida de las mujeres era difícil por la discriminación e invisibilidad en la que vivían. Hasta los 12 años, las mujeres estaban totalmente dominadas por el padre, que podía arreglar su matrimonio con quien quisiera o venderla como esclava. No tenían derecho a nada, ni siquiera al fruto de su trabajo.Al casarse, la joven quedaba bajo el poder de su esposo, a quien debía obedecer y complacer en todo. Las mujeres no eran dueñas ni de su propia vida, ya que no se les permitía tomar ninguna decisión, eran tratadas como menores de edad y su única función en la sociedad era llegar a ser esposa y, sobre todo, poder ser madre.La mujer no participaba en la vida pública; ni siquiera podía salir de su casa cuando lo deseaba; el ámbito religioso era casi exclusivo de los hombres, porque sólo ellos podían leer las Escrituras y aprenderlas de memoria, participar en la oración que se realizaba cada tarde en la sinagoga, y ser parte integrante de las ceremonias y sacrificios que se llevaban a cabo en el gran templo de Jerusalén.Una sentencia del Rabí Eliezer decía que “quien enseña la Torá a su hija, le enseña el libertinaje”, y otra decía: “vale más quemar la Torá que transmitirla a las mujeres”. Las mujeres no podían ser dueñas ni de su vida espiritual, y hasta los tiempos de rezar les eran controlados y supervisados.Dado ese panorama cultural, es necesario que las mujeres se hagan visibles en la historia de la Iglesia y se reconozca la actitud abierta y de igualdad de trato que Jesús tuvo hacia ellas. En Marcos 16:9-11 dice: “habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, se apareció primeramente a María Magdalena de quien había echado siete demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía, y que había sido visto por ella, no lo creyeron”. María Magdalena es presentada como una endemoniada a la que Jesús había liberado. En el contexto histórico, las mujeres eran constantemente sospechosas de impureza y fuente de tentación y pecado. Así también se observa el hecho de la incredulidad. Las mujeres no tenían el derecho a prestar testimonio en un juicio, eran consideradas mentirosas por naturaleza. Sin embargo, Jesús reprende a los discípulos por la incredulidad de ellos, enfrentando así al entorno cultural de la época.Jesús transforma la vida de las mujeres, resaltando su valor como personas y su importante misión en la familia y en la sociedad; les hizo ver nuevos horizontes de realización personal y reconoció públicamente su fortaleza espiritual. Las mujeres tuvieron un marcado protagonismo junto a Jesús, que debe ser rebuscado entre las líneas evangélicas.El papa Gregorio el Grande, en 591, con la idea de que María Magdalena había sido una mujer pecadora antes de conocer a Jesús y con la confusión de diversas Marías citadas en el Evangelio de Lucas, habría originado la creencia de que Magdalena se había dedicado a la prostitución, aunque los pasajes evangélicos no lo mencionan. En 1988, el papa Juan Pablo II en la carta Mulieris Dignitatem se refirió a Magdalena como la “apóstol de los apóstoles” y señaló que en “la prueba más difícil de fe y fidelidad” de los cristianos, la Crucifixión, “las mujeres demostraron ser más fuertes que los apóstoles”. Para equiparar la celebración litúrgica de María Magdalena a la celebración de los apóstoles en el calendario romano general, en 2016 se publica un decreto a petición del papa Francisco.Jesús no hizo distinción entre discípulos y discípulas. Estas últimas fueron más fieles y entregadas en el seguimiento a Jesús. Al Mesías le interesaba la persona, no importaba si era hombre o mujer, estaba por encima de la tradición, de la ley, de las estructuras organizativas que se daban en la comunidad. Por desgracia, el mensaje no fue captado como se planteó o se olvidó convenientemente.