Consienten a mascotas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Pastel, pozole y tamales para mascotas son parte de los alimentos para mascotas que ofrece la marca Petique, entre otros servicios más.Arantxa Mayagoitía Enríquez es la empresaria que desarrolló el menú canino que incluye 30 productos, entre ellos sushi y hamburguesas. Los alimentos están hechos a base de harina de coco, así como carne.Arantxa comenzó este comercio como un medio para poder financiar el rescate canino, que practicaba regularmente.De este modo inició el spa y la estética como su principal negocio, a los cuales se han integrado los servicios de entrenamiento, el hostal y el menú. También se ofrecen fiestas de cumpleaños temáticas para mascotas.La empresa está integrada por cinco personas, además cuenta con un equipo de apoyo y voluntarios. El refugio alberga 36 perros rescatados, sin embargo no son adoptables.El spa canino es una estética de bajo estrés, un perro tarda dos horas en ser atendido, durante el servicio la mascota escucha música relajante, recibe aromaterapia y masaje.El hostal campestre cuenta con entrenadores y vigilancia 24 horas, así como actividades en áreas verdes, que incluyen alberca, pelotas, juguetes y un set de agilidad. Este espacio tiene capacidad para 20 perros, que son cuidados por nanas.“Las vacaciones del perro son con nosotros, buscamos que no extrañe a su familia”, expresó Arantxa.Kchitos y sus galletasNoelia Nava García, dueña de Kchitos, expandió su negocio de huesos de carnaza con la elaboración de galletas para mascotas.Hace dos años Nava García creó dos líneas de galletas con cuatro sabores de frutas naturales y esencias.En el mercado nacional no hay productos naturales a diferencia de Estados Unidos.“Somos la primera compañía en México en elaborar galletas naturales para mascotas”, detalló Noelia.Actualmente Kchitos es proveedor local de Soriana, comercializa en Amazon, Mercado Libre, y en dos plataformas nuevas de Marketplace con Liverpool y Walmart.La compañía cuenta con el distintivo Marca Guanajuato, lo que le ha permitido entrar en negociación con HEB y Oxxo.Entre sus canales de ventas se encuentran rescatistas, tiendas para mascotas, principalmente en Guanajuato, Cancún, Monterrey y Chihuahua.En Kchitos colaboran cuatro personas de manera directa; la capacidad de producción es de 500 kilos por mes.La idea de elaborar galletas para mascotas nació porque uno de los clientes de Noelia le comentó que la carnaza iba en detrimento en el mercado canino debido a que lo orgánico cada vez toma más auge.“Las mascotas van en sinergia con sus amos. Este producto no substituye al alimento, sino que lo complementa, es un premio amigable que no contiene azúcar ni sal”, detalló Noelia.Entre los planes de la compañía se encuentra exportar en los próximos tres años, aumentar los sabores y generar una segunda línea de galletas con cereales.