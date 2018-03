Fabrican zapatos para la diversión

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Japón, Estados Unidos y Suecia son algunos destinos a los que llegan los zapatos de payaso elaborados por la marca Calzado Chistoso.Fausto Funes Ramírez, propietario de esta marca leonesa, compartió que tiene ocho años enviando sus productos al extranjero, a través de un distribuidor ubicado en Aguascalientes. “Semanalmente al distribuidor le surto catorce pares para el mercado foráneo”, declaró Fausto.La mayor parte de la producción se vende en México, a clientes que promueven trajes, maquillaje y accesorios para convenciones y talleres de payasos.Los zapatos se dividen en dos líneas: de exportación y comercial, la primera se fabrica en piel, y se realiza sobre pedido y es personalizado. La segunda se elabora en charol sintético y se comercializa únicamente para el País.En el taller colaboran cuatro personas, tres de ellos son sus hijos. Semanalmente producen 20 pares, cada zapato les toma dos días en realizarlo, sólo la costura se hace por fuera.“Con los pedidos actuales estamos ocupados todo el año, no nos falta trabajo”, detalló.En el País cuenta con distribuidores en Guadalajara, Monterrey, CDMX, en León únicamente le provee a dos clientes.40 años de experienciaEl señor Funes Ramírez tiene unos 40 años fabricando zapatos para payaso.“Es algo que me gusta, tenemos muchos años trabajando, esto me ha dejado mucha satisfacción”, afirmó.Antes de elaborar calzado, el empresario y sus hermanos tenían una agencia de payasos. Comenzaron haciendo shows, más tarde decidieron fabricar zapatos para payasos, en ese entonces, en 1974 solamente un señor se dedicaba a ello en la ciudad.A partir de 1992 comenzó a fabricar sus propios modelos, su hermano era payasito.“No había muchos estilos, eran zapatos de punta planos, con pico de pato”, recordó.Luego realizó modificaciones a las hormas agregando aplicaciones para generar formas diversas, el empresario se reconoce como modelista autodidacta.Desde pequeño les ayudó a sus tíos en sus talleres de calzado, fue ahí que aprendió todos los procesos para armar el zapato desde el corte hasta el montado.