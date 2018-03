Detonaciones de arma de fuego alarma a vecinos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Se vuelven a escuchar detonaciones de arma de fuego en la colonia Ex Hacienda de Santiago en San Francisco del Rincón; la zona se llena de seguridad.Fue alrededor de las 5:00 de la tarde de ayer, mediante el Sistema de Emergencias 911, que se emitieron los reportes solicitando las unidades de seguridad.De inmediato los policías se aproximaron a la zona, sin embargo se determinó que tal vez las detonaciones ocurrieron al interior de una propiedad, ya que en las calles de la colonia no se ubicaron casquillos para relacionar los hechos.Tanto elementos de Seguridad como Policía Militar se entrevistaron con vecinos, sin embargo no se obtuvo información precisa de los hechos, al mencionar sólo que se escucharon los disparos, sin identificar una procedencia.Las autoridades de seguridad indicaron que no hubo personas lesionadas, ni indicios de los disparos.Debido a lo ocurrido, se indicó que en la zona norte de la ciudad se montaría un dispositivo de seguridad, con operativos regulares en las calles de la colonia en cuestión.Cabe mencionar que el domingo por la tarde en la misma zona fueron resguardados 15 casquillos; algunas versiones comentaban que fueron producidas por hombres a bordo de un automóvil gris, sin embargo esto no fue confirmado por las autoridades, ya que incluso la Procuraduría General de Justicia del Estado señaló no tener conocimiento de lo ocurrido.