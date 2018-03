Asesinan a quince mujeres en menos de un mes

quince mujeres han sido asesinadas a balazos en diversos hechos delictivos, en Celaya y la región.

El primer caso registrado ocurrió la tarde del viernes 2 de marzo,

Cuando los oficiales llegaron al lugar del reporte, encontraron el cadáver que tenía múltiples lesiones de bala, por lo que la zona fue acordonada y se dio aviso al Ministerio Público.

De estos hechos no se logró la detención de ninguno de los responsables, por lo que las agencias especializadas continuarán realizando las indagatorias correspondientes a cada uno.



En Irapuato

En Irapuato, Pénjamo, Cuerámaro y Abasolo se han registrado 47 asesinatos este mes, y 6 de las víctimas son mujeres.

De acuerdo a un conteo de am, en Irapuato, el primero de los casos se registró el día 13, cuando Estela Álvarez Parra, de 38 años, secretaria de la Agencia del Ministerio Público de Justicia para Adolescentes de la Subprocuraduría de Justicia de Irapuato, murió acribillada cuando las oficinas fueron atacadas.

Ese mismo día, a las 5 de la tarde se notificó la muerte de María Lucina Gómez Gutiérrez, de 43 años. El 12 de marzo recibió un balazo tras resistirse a un asalto afuera del salón de fiestas ‘Gobernador’, del que era dueña.

El miércoles 14, a las 9 de la noche, en el bordo del Río Guanajuato, en la colonia Brisas del Río, fue encontrado el cadáver de una mujer envuelta entre costales y una cobija. No fue identificada.

El mismo día, en la comunidad de Churipitzeo, en Pénjamo, una mujer fue asesinada frente a su hija en su negocio de abarrotes. tenía 30 años.

En la Zona Centro de Cuerámaro, el mismo día fueron ejecutadas dos personas, una era una menor de edad.

Y el domingo 25, en la carretera estatal La Herradura fueron abandonados 5 cuerpos en la caja de una camioneta, entre ellos una mujer que no fue identificada.

Tan solo en el mes de marzo,en la calle Diego Rivera de la comunidad Rincón de Tamayo, en Celaya, lugar en el que una mujer y una menor fueron asesinadas a balazos por un grupo armado , esto a un mes de que la pareja sentimental de la fallecida fuera ultimada de la misma forma.Cuatro días más tarde, el martes 6, , cuando personas armadas ingresaron a su domicilio en la calle Juan Álvarez privándolos de la vida mientras dormían.que había sido asesinada de la misma manera un par de semana atrás., en la calle Fray Servando Teresa de Mier, De acuerdo con las autoridades, la víctima era adicta a las drogas.luego de que personas armadas acribillaran a dos hombres y una mujer más, esto a las afueras de ‘La Quebradora’, de la comunidad de Merino. Posteriormente,a un costado del camino que lleva de la comunidada la altura de Laguna Seca, completamente desnuda, con disparos de arma en la cabeza y múltiples huellas de tortura.Horas más tarde,, se registró un ataque a balazos, esto a las afueras del CONALEP,, tras ser alcanzados por los disparos de arma larga realizados en su contra.Finalmenteluego de que vecinos de la zona reportaran detonaciones de arma de fuego en la avenida Universidad.