“Nunca dejaríamos que el gobierno o las corporaciones pusieran cámaras o rastreadores en nosotros o nuestros hogares, pero nosotros mismos accedimos a eso porque, al diablo, queremos ver videos lindos de perritos”, finaliza Dylan Curran en su artículo.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Tu ubicación, búsquedas, aplicaciones y hasta los stickers que usas en los chats, son algunos de los datos que Facebook y Google guardan de cada uno de sus usuarios. No importa desde dónde o a qué hora inicies sesión, estas empresas sabrán el lugar exacto desde el que te conectas y con qué finalidad, de acuerdo con una investigación de Dylan Curran, consultor de datos y desarrollador web del diario The Guardian.Todo el historial de las personas que navegan en Internet está a disposición de estas dos compañías. Desde la música o el tipo de videos que buscan en Youtube hasta la información que erróneamente crees haber eliminado.Si eres de aquellos que siempre tienen encendido el GPS, Google tiene un compilado de los lugares que has visitado y la hora del día en la que estuviste ahí. Incluso puedes ver tu historial de ubicaciones ingresando aquí.¿Te gustan los videos de mascotas? ¿Te interesa algún deporte? Google lo sabe. Sabe qué buscas y desde qué dispositivo te conectas. Guarda toda tu actividad por día. Te dice cuántas búsquedas realizaste diariamente y de qué tipo fueron: imágenes, direcciones o videos y a qué hora ocurrió cada acción.Todos los anuncios y marcas que encuentras mientras navegas en la red no son coincidencia, Google tiene un perfil especialmente diseñado para ti y te presenta toda la publicidad que esté relacionada con tus últimas búsquedas y las aplicaciones que utilizas.Si tienes instalada alguna aplicación de transporte privado, en tu perfil de Google se almacenará una etiqueta que dice “alquiler de coches y servicios de taxi”. Si compras boletos para el cine en línea, Google te dará información relacionada con el arte y entretenimiento. Si vas al gimnasio y compartes tus fotos, te llegarán anuncios sobre alimentación balanceada, fitness y cuidados personales.Con la red social sucede algo similar. Toda tu información se almacena en un historial, incluso tienes la oportunidad de descargarla y ver a cuánto asciende en Megabytes todo lo que compartes y recibes en esta plataforma.Cada mensaje que enviaste, las imágenes que guardaste, los contactos a quienes frecuentas, a quién sigues, cuándo enciendes tu cámara o subes un audio, todo se almacena.Estas son solo algunas de las cosas que Dylan Curran pone en evidencia respecto a cuánta de nuestra información, datos y movimientos cotidianos cedemos a las grandes empresas de tecnología a cambio de obtener un poco de entretenimiento.