Tienen a 50 en lista de espera

En Guanajuato, este año,En todo el estado, el, la mayoría están en espera de un riñón. Todos tienen menos de 18 años.En el programa de la“Un derechohabiente alque requiera un trasplante, prácticamente lo que tiene que hacer es acercarse al servicio y esperar no más de un mes para ser trasplantado”, dijo Rtiene una peculiaridad, el año pasado tuvieron, lo cual es una cifra récord en el estado (en el año que más tuvieron fueron 106), aún así, la lista de espera en general para riñón supera losla mayoría, alrededor de, teniendo en un periodo de espera de tres años o menor (estas cifras son de adultos).En Guanajuato se realizan más trasplantes de donador fallecido que de vivo.“El año pasado, en cifras oficiales, Guanajuato ubica dos de los cinco hospitales que más trasplantan riñones de fallecidos en México”, señalo el médico.“El estado ha realizado mas de 3,300 trasplantes desde el inicio del programa, y las personas trasplantadas son los testigos fieles de que el programa funciona”. El programa arranco desde el 2011.“No es sencillo sensibilizar a una familia que ha perdido a un ser querido, en algunos casos se exhorta que la donación sirve para mitigar el duelo, algo se puede hacer; salvar la vida de alguien más”, externó“Antes se dependía que el hospital fuera por los órganos, ellos ahora los procuran y los llevan a donde sea necesario, acortan los tiempos de espera y facilita el proceso”, señalóEl laboratorio Estatal de Compatibilidad hace las pruebas del donador y receptor, que prácticamente no tiene costo y agiliza el proceso.Las principales causas por las que la familia tiene renuencia y dice no a la donación es por el deseo muy fuerte de preservar un cuerpo tal y como está, piden que no se le haga nada más al fallecido.Otro de las causas es por motivos religiosos; muchas familias consideran que ese ser que acaban de perder, se les entregó completo y así lo debeny hay muchas familias que emocionalmente y físicamente están muy cansadas y se sienten incapaces de avanzar más en un proceso extra.En la mayoría de los casos, los familiares quieren conocer a los que reciban un órgano, por ser servidores públicos tienen prohibido hacer tal acción, guardan el principio de confidencialidad.“Hacemos el evento “Gracias a la Vida” en Irapuato, Celaya y otras ciudades para, como su nombre lo dice, agradecer a los familiares de donantes, invitando a ellos y receptores y muchas veces se conocen en estas ocasiones, y hemos sido testigos de muchos casos que se llegan a conocer y ha sido de agradecimiento, viendo el resultado”, dijo Rodrigo López.Existen mitos con respecto a la donación, uno frecuente es que la persona ‘ve’ con los ojos del fallecido y es falso.“No es verdad, evidentemente el centro integrador de todo es el cerebro, donde está la memoria, los gustos, los sentimientos, es el cerebro. Los órganos no tienen tal y es falso que con la trasplante de órganos se trasplanten sentimientos o vivencias”, aclaró el Director estatal.Otro mito es que si portamos la tarjeta de donador y tenemos un accidente, los paramedicos no harán nada para rescatar, y así “no detener el proceso de donación”, lo cual también es falso.“El paramedico lo que más le importa es salvar la vida, independientemente si es donador o no, segundo: el que tiene que autorizar la donación es la familia, si la familia dice que no, es no y, tercero, el principal motivo de que se haga la donación es que los órganos sirvan, se les debe de dar el trato que se debe”.Otro común y desafortunado es el tráfico de órganos.“No hay una sola denuncia en México sobre tráfico de órganos, tuvimos reuniones con encargados de oficinas federales, habrá muchas noticias en internet pero no hay ninguna en los años que llevamos trabajando, como pueden ver es un proceso muy complicado. Y lo peor es que usan a los niños en esta información porque “llega más” y es falso.“Los niños son los más complicados para la donación, sus órganos aún están inmaduros, un adolescente sí puede donar a un mayor, pero un niño sólo puede donar a un niño”., quien recibió un trasplante de riñón, pero lamentablemente murió por otras complicaciones. Nació con una hiplopasia renal que es la falta de crecimiento de sus órganos.Lo recibió a los 7 años, desde el momento que le diagnostican la enfermedad pusieron su nombre en la lista de espera, primero acudieron con familiares para ver si eran compatibles, o se quedan en la lista de espera.“Fueron 6 años los que tuvo que esperar, nada más le llamaron, diciéndole las características, era de una señora que tenía de 38 a 45 años, tuvo muerte cerebral y donaron los órganos, y uno era para mi hermano, era el siguiente en la lista, le dijeron y en uno o dos días prepararon todo y fue llevado a León y fue trasplantado”.Externa que le dieron inmunosupresores para inhibir la respuesta del cuerpo, no verlo como algo extraño, pero dejaron de surtirle el medicamento, el cuerpo creo resistencia y murió.