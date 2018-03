Labor de pasión por el beisbol

2018-03-29 10:26:45 | SERGIO GARCÍA LEDESMA | Guanajuato

Pedro Tejada Prieto asume el compromiso como presidente del Beisbol Municipal.

Busca ‘lanzar bola’ recta con sus proyectos. Foto: Sergio García.



El amor por el béisbol, lo ha llevado a convertirse en el nuevo guía de la Liga Municipal, y hasta salir del diamante para centrarse en labores directivas, con proyectos encaminados a elevar el espectáculo y mejor el ambiente que rodea al beisbol en su templo sagrado, el parque Aguilar y Maya.

Al convertirse en el nuevo presidente de la Liga Municipal de Béisbol, Pedro Tejada Prieto, llega con entusiasmo para ejercer su labor y asegura trabajar por el beisbol.

Reconoció la labor de la anterior directiva y sólo espera que le hagan entrega de la situación en que dejan la Liga, para arrancar sus proyectos.

Adelantó que contempla mantener algunas de las cosas “buenas” que le heredan, como seguir con refuerzos foráneos y el bat de madera, para la nueva temporada, que urge iniciar y proyecta para la próxima semana sacar convocatoria y arrancar campaña en abril.

“Lo primero que planeamos es tener mucho acercamiento con los delegados de equipos para sensibilizar y promover la disciplina. La verdad hace mucha falta y sobre todo el respeto a los ampayeres y a estos capacitarlos”, estableció.

En su plan contempla arreglo al parque, destacando la zona de corredores de las bases y el alumbrado, también para las tribunas.

Descartó la opción de buscar la concesión del parque, al considerar que la liga no contaría con la capacidad para administrarlo.

Sobre las situaciones de violencia que se generaron en la última campaña, donde estuvo involucrado precisamente su equipo, explicó que van a ver la situación de los castigos.

“Aún no ha entregado la anterior directiva, pero creo que en su momento los peloteros no fueron expulsados y no hubo reporte del ampayer. Luego el problema se politizó, pero sé que se carecía de reglamento para castigar”, apuntó.

En ese tema indicó que su intención es no contar con equipo para la nueva temporada y lo haría sólo que se lo solicitaran para completar el número de equipos.

“No quiero que me digan que soy el presidente con equipo. Requiero ausentarme del diamante para asumir la dirección de la Liga”, advirtió.

“Peter” Tejada tomó como situación muy importante atender las categorías pequeñas y trabajar con los niños, ya que considera que hay talentos, pero que no son promovidos.

“Ha habido peloteros que han podido llegar a ser profesionales. En su momento Ángel Martínez, Mario Hernández, últimamente Jesús Manzano, pero sólo ellos saben porque no lo hicieron. Así se puedan trabajar talentos para impulsarlos”, enfatizó.

El mandamás se compromete en revitalizar la Liga y ofrecer un mejor béisbol para que la afición crezca en el parque Aguilar y Maya.