Con pocos minutos en Liga, Chaco disfruta su rol con los Tuzos

Christian Giménez es positivo y disfruta su estancia con los Tuzos del Pachuca a pesar de contar con solo 48 minutos jugados en el Clausura 2018.

El Chaco valora el rol que tiene y sabe que si en algún momento requieren de él, está al cien por ciento para ayudar al equipo.

“Bastante bien (se siente), soy muy positivo en todos los aspectos, tuve la posibilidad de jugar Copa, sé que en algún momento me van a utilizar y tengo que estar al cien por ciento. Nunca cambio mi manera de trabajar”.

“Trato de ponerme en el rol que me corresponde, quiero aportar y con Diego (Alonso) sabemos que en algún momento me va a utilizar. Sé que soy importante para los muchachos. No modifica mucho el tener pocos minutos mi forma de trabajar”, dijo el futbolista.

El jugador agradece a Pachuca al reconocer que son sus últimos torneos a máximo nivel en el futbol. La Bella Airosa es su casa al sentirse valorado en todos los sentidos.

Del receso que tuvo la Liga MX por la Fecha FIFA, espera que sus compañeros regresen para estar listos el sábado al recibir a Monterrey.

"Esperemos que lleguen bien los seleccionados, es primordial al ser jugadores importantes. Hemos tenido dos semanas de trabajo muy buenas donde ajustamos algunas cosas para la etapa decisiva del torneo. Tenemos que estar a tope".

"Sabemos la importancia del partido el fin de semana ante un equipo (Monterrey) que es muy bueno. Queremos ganar para acercarnos al octavo lugar. Estamos en la pelea del sexto al lugar 12. Jugamos de local, queremos cerrar de la mejor manera para clasificar a la liguilla", comentó el futbolista.