Es posible que desconozcas qué es lo que se conmemora este Jueves Santo, es por eso que traemos para ti una breve explicación.

El Jueves Santo nos recuerda los acontecimientos de la última cena, el lavatorio de pies, la institución de la Eucarística y del Sacerdocio, además de la oración que Jesús realizó en el Huerto de Getsemaní.

Por la tarde se da inicio al Triduo Pascual, tiempo en el cual se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, por lo que es el momento más importante del año litúrgico.

La hora nona, novena hora después de la salida del sol, marca el fin de la cuaresma y el inicio del Triduo Pascual que concluye el Domingo de Resurrección.

En la Última Cena, Jesús se reunió con los doce apóstoles para despedirse de ellos antes de su muerte y en ese encuentro anunció que uno de ellos lo traicionaría: Judas Iscariote. Fue también en la Última Cena donde se instauró la Eucaristía, uno de los siete sacramentos de la Iglesia.

Al terminar la cena, Jesús se dirigió al Huerto de Getsemaní para orar; al terminar, Cristo fue atrapado por un ejército que Judas acompañaba con la recompensa de su traición.

En el Jueves Santo también se realiza el lavatorio de pies, donde Jesús lavó los pies a sus discípulos, diciéndoles: “Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues, si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes.”

Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/patrimonio/2017/04/13/que-paso-el-jueves-santo